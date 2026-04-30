Condenado por intentar matar a otro a puñaladas con una botella rota en Manacor

El condenado, en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado este jueves a un hombre a tres años de prisión por intentar matar a otro a puñaladas con una botella de cristal rota en Manacor.

La Sala ha dictado sentencia de conformidad después de que las partes hayan avanzado un acuerdo por el que se ha rebajado la petición inicial de la Fiscalía, que reclamaba una pena de siete años y seis meses de cárcel por unos hechos que ocurrieron el 1 de junio de 2024.

Las partes han valorado que el ahora condenado --que está en prisión desde el momento de los hechos-- tiene situación de arraigo en Mallorca y que las lesiones que infligió a la víctima no supusieron un riesgo vital.

El procesado, además, ha entregado 5.000 de los más de 14.000 euros que se le reclaman en concepto de responsabilidad civil. Por un delito de lesiones leves también tendrá que abonar una multa de unos 360 euros.

El hombre ha admitido que el 1 de junio de 2024, en una plaza de la localidad mallorquina, se dirigió hacia dos hombres en actitud agresiva. En aquel momento, rompió una botella de cristal contra una pared y se dirigió hacia uno de los hombres, al que le asestó al menos cuatro puñaladas con al botella de cristal rota en la cabeza. El otro hombre fue a asistir a la víctima y el acusado le propinó un puñetazo en la nariz.