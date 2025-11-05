Condenado a una multa por conducir en Palma un coche dado de baja temporal con una licencia provisional del Reino Unido

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Baleares ha rechazado el recurso de un ciudadano que fue condenado a pagar una multa de 2.160 euros por conducir por Palma sin carné válido en España y que no se presentó a juicio.
Un agente de Policía Local vio unas placas de matrícula que no se correspondían con el formato actual y tras corroborarlo, comprobó que el vehículo estaba dado de baja temporal por no encontrarse al corriente de los pagos impositivos.
Posteriormente observó que el recurrente se introdujo en el coche y se fue conduciendo. El infractor había obtenido hace años una licencia provisional de conducción en el Reino Unido.
El tribunal ha desestimado el recurso apoyándose, entre otras cuestiones, en que el ahora condenado no se presentó al acto de juicio y no aportó términos para estimar que estuviera en la creencia de encontrarse habilitado para conducirlo en España, pese a no haberse examinado nunca para conseguirlo.