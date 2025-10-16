Condenado a seis años de cárcel por intentar matar a dos hombres a la salida de un karaoke en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha confesado este jueves haber intentado matar a dos hombres a la salida de un karaoke en Palma en agosto de 2023 y ha aceptado una condena de seis años y ocho meses de prisión.

El acusado ha llegado a un acuerdo con las acusaciones y ha visto rebajadas las penas que se le solicitaban inicialmente --15 años por cada uno de los dos delitos-- y se ha tenido en cuenta como atenuante que ha pagado ya 10.000 de los 28.000 euros que le reclaman en total en concepto de responsabilidad civil y que en el momento de los hechos actuó bajo los efectos de las drogas y el alcohol. El hombre ha sido condenado finalmente por dos delitos de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se remontan a la madrugada del 26 de agosto de 2023 cuando en el transcurso de una discusión con otras personas a la salida del local, sacó una navaja y apuñaló sorpresivamente a las dos víctimas, a una en el abdomen y a la otra en el costado.

La herida de la primera víctima puso en riesgo su vida al tratarse de un órgano vital, aunque pudo recuperarse tras pasar por el hospital y permanecer un tiempo en cuidados intensivos. El segundo afectado también vio en riesgo su vida y requirió ingreso hospitalario.