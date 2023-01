Condenados a tres años de cárcel y multas por 20.500 euros por 'menudeo' de droga desde un local de lavado de coches

PALMA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han aceptado este miércoles una condena de un año y medio de cárcel, cada uno, y sendas multas de 20.000 y 500 euros, por dedicarse al 'menudeo' de droga desde un local de lavado de coches en Palma.

En la vista celebrada en la Audiencia Provincial de Baleares, la defensa de los procesados ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que han logrado una rebaja de la pena. Además, se han beneficiado de una atenuante de dilaciones indebidas porque la causa estuvo paralizada durante un año.

Los dos hombres, ambos de origen colombiano, no ingresarán en prisión ya que se les ha concedido la suspensión de la pena con la condición de no cometer ningún otro delito en tres años. El Tribunal ha dictado sentencia 'in voce' y ha ordenado devolver sus pasaportes, que les habían sido retirados.

La Policía inició una investigación tras recibir información sobre la venta de drogas que el principal acusado realizaba, contando con la colaboración del segundo procesado a través del local de lavado de coches. Los agentes montaron dispositivos de vigilancia en los que detectaron varias ventas de cocaína.

Uno de los dos procesados fue detenido por la Policía llevando consigo una bolsa con envoltorios de cocaína y dinero en metálico. Se realizó un registro en su vivienda, donde se encontraron más papelinas, una báscula de precisión, dinero en efectivo y un paquete con cocaína en roca.

El otro encausado fue detenido en el local de lavado de coches, donde le intervinieron más cocaína, una balanza de precisión, bolsas de plástico preparadas, dinero en metálico y diversos terminales móviles, entre otros efectos.

En total, sumando las cantidades encontradas a ambos, los agentes se incautaron de droga por valor de 29.000 euros.