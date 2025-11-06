Un conductor que atropelló a una mujer en un paso de peatones en Palma alega que el sol lo deslumbró

La Policía Local de Palma interviene en un atropello en el Secar de la Real - POLICÍA LOCAL

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias preventivas por un atropello a una mujer cuando cruzaba un paso de peatones correctamente en el barrio del Secar de la Real. El conductor del vehículo ha señalado que el sol lo deslumbró.

El accidente ocurrió el pasado martes, según ha informado la Policía Local, cuando un conductor, de 62 años y nacionalidad francesa, atropelló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones con el semáforo en verde.

Como consecuencia, la mujer resulto herida en la cabeza y en una mano, por lo que fue asistida y trasladada a un centro hospitalario.

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) se hizo cargo de la investigación del siniestro para esclarecer las causas. Al parecer, el conductor no se percató de que la mujer cruzaba la calzada con el semáforo en verde.

El implicado manifestó a los agentes que el sol lo deslumbró y que no pudo ver a la mujer ni el semáforo. Por estos hechos, se han instruido las correspondientes diligencias preventivas.