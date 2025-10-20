El Consejo Rector del Patronat d'Escoles Muncipals aprueba un presupuesto de 16.107.176 euros para 2026

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Patronat d'Escoles Municipals ha aprobado un presupuesto de 16.107.176 euros para 2026, con un incremento del 43,44 por ciento respecto al año anterior.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en nota de prensa, la aportación aumenta en 4.854.421,35 euros, reflejando el compromiso del Consistorio con la educación y la mejora constante de los servicios y la calidad educativa de las escuelas municipales.

En detalle, los gastos en bienes y servicios suponen el 42,44 por ciento del presupuesto, con un aumento destacado de 1.626.578,12 euros destinado al nuevo contrato de gestión de escoletas externalizadas, que se prevé adjudicar al inicio del ejercicio 2026 y que contempla el incremento de las retribuciones del personal según el nuevo convenio colectivo. Además, se ha incrementado el presupuesto para el contrato de alimentación que el Patronat gestiona directamente y que está pendiente de licitación.

En cuanto a las inversiones, destaca una partida destinada a la adquisición de los inmuebles de las escuelas infantiles de Santa Catalina y Ciutat Antiga, propiedad hasta ahora del Obispado de Mallorca, que pasarán a formar parte del Ayuntamiento.

Además, esta partida incluye la reposición de mobiliario y otros equipamientos, así como obras de adecuación y rehabilitación, con 50.000 euros destinados a varios centros para pequeñas adecuaciones, renovaciones y material informático.

Respecto al capítulo de personal, este representa el 30,61 por ciento del total, con una dotación de 5.472.034,67 euros. En este sentido, la plantilla prevista es de 87 puestos de trabajo, incorporando la figura de gerente.

Finalmente, cabe recordar que el Patronat está ejecutando dos nuevos centros de educación infantil, las escoletas de Son Gibert y Son Dameto, que entrarán en funcionamiento a lo largo del año 2026 y que prevén un total de 184 nuevas plazas.

Cabe destacar que las cuentas han sido aprobadas con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE, mientras que los representantes de MÉS y del Grupo Mixto no han asistido a la sesión.