El Consell abre la inscripción al servicio de transporte gratuito de la Serra de Tramuntana dirigido a centros escolares

El Consell de Mallorca, a través del Consorci de Tramuntana Patrimoni Mundial, pone a disposición de centros escolares el servicio de transporte gratuito de la Serra de Tramuntana que beneficiará a unos 10.000 alumnos, el doble que el año pasado.

Según informa la institución insular en un comunicado, el presidente del Consorci Serra de Tramuntna y del Consell, Llorenç Galmés, ya ha enviado a todos los centros educativos, públicos y concertados las instrucciones para beneficiarse del programa, que cumple once años.

Esta campaña cuenta con un presupuesto de 104.000 euros para llevarse a cabo durante el curso escolar 2025/2026. El año pasado fueron 97 centros los que visitaron la Tramuntana. Con la suma de este año se pretenden financiar 200 excursiones que beneficiarán a 10.000 alumnos priorizando los centros que el curso pasado no tuvieron la oportunidad. Cada centro educativo puede solicitarlo para un nivel de los ciclos educativos (primaria, secundaria o FP). El servicio cubre los gastos de transporte de ida y vuelta el mismo día.

Según el director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivelles, es una iniciativa enfocada en los "ciudadanos del futuro, que son los que tendrán que mantener la herencia recibida y para hacerlo necesitan vivir experiencias positivas en la Serra". La campaña defiende que el contacto directo es la mejor manera de apreciar la Tramuntana.