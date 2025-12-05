El Consell dará dos becas a jóvenes de Mallorca para ir a Nepal en 2026

Archivo - Imagen de archivo de Nepal - Sunil Sharma/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

El Consell ofrecerá dos becas para que jóvenes de la isla puedan participar en la Ruta Inti 2026, un expedición educativa y cultural que, bajo el lema 'Ecos del Himalaya' recorrerá Nepal del 14 de julio al 7 de agosto.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, será la primera vez en 14 años que el proyecto entra en el continente asiático y se convertirá en la primera expedición académica que habrá recorrido cuatro continentes.

La Ruta Inti es un programa internacional dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años que combina aventura, formación y convivencia, que cada año recorre un destino diferente durante 28 días con más de 120 participantes, contando una historia que actúa como hilo conductor del viaje. Su objetivo es adquirir herramientas de autodescubrimiento y crecimiento.

Todo el proyecto se inspira en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas e integra valores como el desarrollo sostenible, la educación de calidad y la igualdad.

La expedición de 2026 está estructurada en tres etapas que invitarán a los participantes a descubrir la diversidad cultural y geográfica de Nepal, un país configurado históricamente por la confluencia de tradiciones y pueblos situados entre el mundo indio y el tibetano. El recorrido incluirá espacios como el valle de Katmandú, Gorkha, Pokhara, Kagbeni, Muktinathm, Marpha, el Parque nacional de Chitwan y Lumbini.

A través de caminatas, convivencia con comunidades locales y un programa académico específico, los participantes comprenderán cómo Nepal ha transformado la popularidad de pueblos, religiones y paisajes en una identidad rica y compartida.

Las becas del Consell cubrirían el coste de la matrícula y forman parte de las colaboraciones que la Ruta Inti mantiene con diversas entidades para hacer el proyecto más accesible a jóvenes de perfiles diversos.

¿QUÉ REQUISITOS SE PIDEN?

Los requisitos para optar a ellas es haber nacido entre el 20 de julio de 2000 y el 20 de julio de 2008 y superar el proceso de selección oficial de la organización. El proceso incluye un formulario de participación, la elaboración de un trabajo de investigación que representa un 40% de la puntuación final, el envío de un currículum y de una carta de motivación, y una entrevista personal que supone el 60% restante.

El trabajo para presentar el formulario y el trabajo termina el 8 de febrero, y las entrevistas se llevarán a cabo entre finales de febrero y principios de marzo.

Para solicitar una de las becas del Consell es imprescindible indicarlo en el formulario de preinscripción, en el apartado habilitado, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Las becas se asignarán en orden de puntuación del proceso de selección y solo podrán recibirlas las personas que finalmente sean admitidas.