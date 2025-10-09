Formentera cierra instalaciones y escoletas en la isla ante la previsión de lluvias

FORMENTERA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha cerrado las escoletas de la isla y otras instalaciones ante la alerta por lluvias.

En un comunicado, ha recordado que se suspenden las clases en los centros de la isla y se cierra el polideportivo y la piscina, el centro de día y se suspenden las actividades de los clubs deportivos.

Asimismo, se han cancelado las actividades al aire libre previstas mientras se mantenga la alerta. El Consell ha pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios.