El Consell de Govern aprueba declarar 2026 Año Joan Alcover

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado declarar 2026 Año Joan Alcover, coincidiendo con el centenario de la muerte del poeta, ensayista y político mallorquín, y ha designado al Institut d'Estudis Baleàrics como encargado de coordinar los actos y actividades de la efeméride.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que el Consell de Govern ha aprobado este viernes la propuesta de acuerdo para declarar 2026 Año Joan Alcover, en conmemoración del centenario de la muerte del poeta, ensayista y político mallorquín, una de las figuras más destacadas de la cultura de Baleares de los siglos XIX y XX.

Joan Alcover nació en Palma el 3 de mayo de 1854 y murió el 25 de febrero de 1926. Formado en el Instituto Balear, coincidió con personalidades como Miquel Costa i Llobera, Joan Lluís Estelrich y Antoni Maura. Tras estudiar Derecho en Barcelona, donde entró en contacto con el movimiento de la Renaixença, volvió a Mallorca y desarrolló una intensa trayectoria política y literaria.

Autor de poemarios fundamentales como 'Cap al tard' (1909) y 'Poemes bíblics' (1918), Joan Alcover es considerado una voz esencial de la poesía catalana moderna, con piezas tan emblemáticas como 'La Balanguera', 'Desolació' o 'Miramar'. Su obra, de una gran profundidad humana y estética, reflexiona sobre el dolor, el paso del tiempo y la búsqueda de sentido a través de la palabra poética.

Además de poeta, Alcover fue un reconocido orador y ensayista, con publicaciones como 'Art i literatura' (1904) y 'Reacció literària' (1910). Fue maestro en gaya ciencia en los Jocs Florals de Barcelona (1909), Premio Fastenrath (1919) y miembro del Institut d'Estudis Catalans, así como correspondiente de la Real Academia Española y de la Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Con esta declaración, el Govern quiere rendir homenaje a su figura y su legado, y reconocer su aportación a la cultura, la lengua y el pensamiento de Baleares.

El Acuerdo establece que el Institut d'Estudis Baleàrics será la entidad responsable de la conmemoración e invita al resto de instituciones de Baleares a sumarse a la celebración de este año Joan Alcover con actividades culturales, educativas y divulgativas en todo el territorio.