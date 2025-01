Consell de Ibiza aprueba una propuesta del PSOE para crear un centro 24 horas para víctimas de violencia sexual

IBIZA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha aprobado la propuesta del PSOE para crear un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, aprovechando la prórroga de financiación de 550.000 euros aprobada por la Unión Europea.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, durante el pleno los socialistas han exigido al PP que reconsidere su decisión de renunciar a esos 550.000 euros. La portavoz Elena López ha afirmado que "es una ley que se debe cumplir".

"En Mallorca y Menorca lo han conseguido, pero en Ibiza no lo han hecho. No lo entendemos y no nos sirven las excusas de que no llegábamos a tiempo para firmar el convenio", ha manifestado.

El PSOE ha destacado que el PP inicialmente aseguró que no apoyaría la propuesta socialista, pero en la votación ha acabado votando a favor para instar a aprovechar la prórroga de seis meses y no dejar perder la subvención.

RECHAZADA MOCIÓN SOBRE TRANSPORTE

El PSOE ha asegurado también que el PP se ha negado a aceptar la petición de garantizar la gratuidad del transporte público "más allá de 2025".