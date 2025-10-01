El Consell de Ibiza recomienda usar la carretera de Sant Josep para llegar al aeropuerto

Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha solicitado a los ciudadanos que, si deben dirigirse al aeropuerto, lo hagan por la carretera de Sant Josep, desviándose después por el camino de Can Furnet.

La institución ha explicado que no es viable llegar al aeropuerto atravesando el pueblo de Sant Jordi y son numerosas las retenciones registradas, puesto que el tramo comprendido entre la ciudad hasta el túnel de Can Cifre sigue cerrado tras la tromba de agua de este martes.

ORA SUSPENDIDA

Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el servicio de zona azul en el barrio de Es Pratet y en la calle Madrid ha quedado suspendido.

En el barrio de Es Pratet son numerosos los comercios que continúan cerrados al público debido a las inundaciones sufridas este martes.