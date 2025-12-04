El Consell invierte 183.000 euros en la renovación de la iluminación LED de la fachada del Palacio del Consell

Nueva iluminación de la fachada del Palau del Consell - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha invertido 183.191 euros en renovar la iluminación de la fachada del Palacio del Consell, con lo que espera mejorar la eficiencia energética y reducir la contaminación lumínica y el impacto visual.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, esta reforma de la iluminación ha respetado el edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 2013, y forma parte del proyecto de destacar y dar a conocer el patrimonio arquitectónico de la institución insular.

El proyecto ha remplazado las luminarias existentes, que eran del año 2007, por unas nuevas, más pequeñas y de tecnología LED. Este nuevo sistema permite homogeneizar la iluminación de la fachada al completo, a diferencia del proyecto original, que no contemplaba iluminar la parte baja del edificio.

Con la iluminación aseguran que se ha conseguido homogeneizar la temperatura de color de todo el sistema, lo que mejora la estética en conjunto del edificio con una respuesta cromática uniforme que no altera la composición de la fachada. Las luces tienen posibilidad de emitir en color, un recurso para acontecimientos o festividades que se quieran conmemorar.

El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha afirmado que esta renovación de la fachada responde a un informe técnico del Consell que afirmaba que el sistema era muy deficiente.