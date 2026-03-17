El Consell de Mallorca abre un nuevo trámite virtual para el intercambio de plazas turísticas de un mismo propietario

Archivo - Turistas observan una manifestación contra el turismo en la plaza de Cort. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha habilitado un nuevo trámite telemático en su Sede Electrónica que permite el intercambio de plazas turísticas entre viviendas de un mismo propietario.

Con esta nueva herramienta se completa el sistema para el intercambio de plazas turísticas de viviendas objeto de comercialización turística entre particulares, puesto en marcha el pasado mas de febrero, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Este nuevo procedimiento, disponible desde este martes, permite a los propietarios trasladar una plaza turística --adquirida de manera onerosa o no onerosa-- de una vivienda a otra siempre que sean titulares de ambas.

"Se trata de un mecanismo que facilita una gestión más flexible de las plazas turísticas, al mantener a la vez los criterios de sostenibilidad y control del crecimiento", han apuntado.

En este sentido, el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha destacado que este sistema de intercambio de plazas turísticas implica un "crecimiento cero", puesto que garantiza que el número total de plazas en la isla de Mallorca "no aumente".

Ginard ha añadido que es una fórmula para "limitar la presión urbanística y turística", para "contener la creación de nuevas plazas", una de las "principales prioridades" del Consell de Mallorca.

Hasta ahora, las personas interesadas en tramitar este tipo de intercambio lo tenían que hacer mediante el registro general de la institución. A partir de ahora, con la incorporación de este nuevo procedimiento telemático, el trámite se podrá realizar de manera "más ágil y sencilla" a través de la Sede Electrónica del Consell de Mallorca.

Esta iniciativa se enmarca en los objetivos del Consell de Mallorca de avanzar en la simplificación administrativa y en la digitalización de los servicios públicos, con la voluntad de "facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites y mejorar la eficiencia de la administración".