El Consell de Mallorca apoya la Supercopa de España de Fútbol Sala y destaca el centenario de la FFIB

El presidente insular, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, reciben en audiencia al presidente de la FFIB, Jordi Horrach. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca apoya la Supercopa de España de Fútbol Sala, que se celebrará los días 3 y 4 de enero en Son Moix, destacando la celebración del centenario de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB).

El presidente insular, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, han recibido este lunes en audiencia al presidente de la FFIB, Jordi Horrach, para celebrar el centenario de la federación y la próxima Supercopa de España de fútbol sala.

En este sentido, Galmés ha felicitado a la federación balear por su aniversario e historia, poniendo en valor que "100 años de vida son un hito impresionante, máxime cuando la trayectoria de la federación ha sido marcada por una dedicación incansable para hacer crecer un deporte que ha trascendido fronteras y unido generaciones mallorquinas".

"La federación ha vivido momentos de grandes éxitos, pero también de valientes desafíos, sobre todo por la trascendencia social que tiene como deporte de masas, que han permitido consoldiar el fútbol como un verdadero símbolo de pasión, unidad y trabajo en equipo", ha dicho el presidente.

Igualmente, ha enaltecido el palmarés del fútbol sala mallorquín en los últimos años en manos del Islas Baleares Palma Futsal. "Tres copas de Europa y tres copas intercontinentales que han puesto a Mallorca en el punto de mira mundial en el ámbito del fútbol sala, un reto nunca antes conseguido por un equipo de esta modalidad, que Palma Futsal ha hecho posible", ha resaltado.

De su lado, el conseller insular de Deportes ha valorado que la Supercopa de España permitirá traer "el mejor panorama de fútbol sala nacional a las Islas". A su criterio, "es un honor" que Mallorca, y concretamente Son Moix, sean la sede.

"La tarea que el club está haciendo va más allá del terreno de juego, por ejemplo, la colaboración en valores con el Consell, mediante visitas a las escuelas o experiencias deportivas con niños en el campo de fútbol", ha destacado Bestard, quien ha agregado que es un club "con muchos valores" y "un referente" de educación deportiva.

Según ha subrayado desde la institución insular, se realizará un apoyo a la competición con actividades deportivas y lúdicas programadas los dos días en el campo, destinadas a las familias asistentes.