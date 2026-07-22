El Consell de Mallorca califica como una "mala noticia" la salida de las hoteleras de Cuba y se pone "a su disposición"

Iberostar Selection Varadero - IBEROSTAR

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha considerado que la salida de las empresas hoteleras Meliá, Iberostar y Barceló de Cuba es una "mala noticia" y les ha mostrado su apoyo al poner a la institución insular "a su disposición".

De esta manera ha respondido el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, al ser preguntado este miércoles por este asunto, tras una reunión que mantenida con representantes de Aena.

Así, ha señalado que es "triste" que estas empresas, que "han nacido en Mallorca" y tienen una implantación mundial por su "buen trabajo", abandonen a la isla.

No obstante, ha sostenido que el turismo es una industria "muy potente" pero que tiene una "fragilidad externa", por lo que ha defendido que para que funcione se necesita "seguridad jurídica, estabilidad económica y confianza".

"Un destino tarda muchos años en crearse una buena reputación pero con poco tiempo se puede destruir, sobre todo por esta fragilidad extrema que he mencionado", ha planteado.

Ginard ha sostenido que Mallorca va "por el camino contrario", al aspirar a ser el destino turístico "mejor gestionado de Europa y del mundo", de modo que ha destacado que para mejorar los frutos que da el turismo se debe tener los tres elementos que anteriormente ha citado.

Por eso, ha argumentado que se necesita "previsibilidad", normas "claras" y "mantener la confianza" para que las empresas generen actividad económica y puestos de trabajo de manera "respetuosa con el entorno".

COMUNICACIÓN "MÁS FLUIDA" CON AENA

Ya en el marco de la reunión, Ginard ha calificado la reunión como "muy interesante" para lograr una mejor coordinación con la "principal puerta de entrada" a Baleares.

De este modo, ha concretado que se ha hablado de establecer un marco de comunicación para que haya un contacto y una conexión "fluida".

Por otra parte, el representante del Consell ha trasladado la "preocupación" de la institución por la duración de las obras, que ha reconocido que tienen "muchísima identidad" y que "influyen" en el nivel de la prestación de los servicios.

En ese sentido, ha confiado en que esta situación de "reconduzca" a medida que se acaben las diferentes fases de las obras que están en marca.

Por último, han pedido la colaboración de Aena con la Plataforma Inteligente de Destinos para que toda la información que pueda emanar del aeropuerto se vuelque en la plataforma. El objetivo es que pueda ayudar a "reconducir" y a "gestionar de la mejor manera posible" los flujos de personas.