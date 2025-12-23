El Consell de Mallorca cede un vehículo para actuaciones de emergencia a todos los municipios de la Part Forana - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha cedido un vehículo polivalente para actuaciones de emergencia a cada uno de los de la Part Forana de la isla.

Es uno de los acuerdos a los cuales llegó la institución insular con los ayuntamientos en el marco del convenio de colaboración en materia de prevención y de extinción de incendios, de salvamento y de protección civil.

El objeto de este convenio, que tiene un presupuesto de 1,81 millones de euros, es mejorar la coordinación y la respuesta operativa en las situaciones de emergencia, ha informado el Consell en un comunicado.

Así, estos 53 vehículos se destinarán a actuaciones contra incendios e intervenciones de protección civil o de emergencias dentro del término municipal. La mayor parte de ellos son eléctricos o híbridos.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha entregado la mañana de este martes los vehículos en un acto que se ha celebrado en el Polideportivo Municipal de Son Moix. También han asistido a la entrega el conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, el presidente de la Felib, Jaume Ferriol, y varios alcaldes de la Part Forana.

"Este convenio está pensado para mejorar la coordinación, la rapidez y la eficacia ante cualquier emergencia. Cuando cada minuto cuenta, los recursos tienen que estar cerca. Reforzamos los mecanismos de coordinación operativa entre ayuntamientos, Bomberos de Mallorca, policías locales y voluntarios de protección civil, con intercambio de información y de apoyo logístico real cuando hay un siniestro", ha apuntado Galmés.

Bosch, por su parte, ha destacado que "lo que hace este convenio es priorizar la seguridad ante una emergencia". "El Consell de Mallorca quiere ofrecer ayuda a los municipios, para que puedan dar el mejor servicio a la ciudadanía en caso de un incidente o siniestro", ha añadido.

EL CONVENIO

Por una parte, este convenio busca revisar y mejorar los instrumentos de prevención de incendios y emergencias en el ámbito municipal, como los planes de emergencia municipal, los planes de autoprotección de los edificios municipales y otros documentos de intervención.

Por otra, pretende posibilitar la promoción y mejora de los instrumentos y espacios de coordinación operativa en materia de prevención, de extinción de incendios, de salvamento y de protección civil, así como el refuerzo de los mecanismos y sistemas de intercambio de información interadministrativa.

También se establecen mecanismos de colaboración logística que permitan dar apoyo a los Bomberos de Mallorca en caso de siniestros, como por ejemplo el transporte de personas y profesionales miembros de las respectivas entidades vinculados a la gestión o supervisión del incidente, o el transporte de bombas de agua y diferentes herramientas o materiales necesarios para las intervenciones, entre otros.

En este sentido, se organizarán acciones formativas para mejorar la coordinación en las tareas de intervención conjunta entre bomberos, policías locales, voluntarios de protección civil y personal de otros cuerpos de seguridad.