El Consell de Mallorca entrega un millar de juguetes al programa Monti-Sion Solidària - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha hecho entrega de casi 1.000 juguetes al programa Monti-Sion Solidària, que han sido donados por trabajadores públicos, entidades y ciudadanos durante las últimas semanas en los puntos establecidos en los edificios de la institución.

Todos los juguetes irán dirigidos a niños en situación de vulnerabilidad, a quienes se les entregará esta Navidad, ha informado la institución insular en un comunicado.

La entrega oficial del material recogido se ha llevado a cabo la mañana de este lunes en la sede de la entidad social, donde el presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha puesto en valor la respuesta solidaria de la ciudadanía.

"Mallorca es una isla comprometida y solidaria. Gracias a la generosidad de tantas personas, estas fiestas serán un poco más especiales para muchos niños que lo necesitan", ha dicho.

El responsable de Monti-Sion Solidària, Blai Vidal, ha subrayado la importancia de colaborar con instituciones públicas. "El apoyo del Consell de Mallorca es fundamental. No solo nos ayuda a llegar a más familias, sino que refuerza un mensaje muy necesario: ninguna infancia debe quedarse sin ilusión en Navidad", ha apuntado.

Los juguetes recogidos formarán parte del programa 'Cap infant sense jugueta', con el que la fundación trabaja cada año para garantizar que los más pequeños puedan disfrutar de un regalo estas fiestas.

La entidad mantiene el proyecto activo durante todo el año gracias al trabajo de sus voluntarios, que se encargan de revisar, preparar y dejar los juguetes en perfecto estado para su distribución.

Además, Monti-Sion Solidària gestiona de manera organizada las donaciones, registrando las necesidades de cada familia para asegurar que cada niño reciba un juguete adecuado a su edad.

Como cada año, el próximo 3 de enero se celebrará la ya tradicional exposición de juguetes para que los niños puedan elegir personalmente su regalo, acompañados de sus familias y voluntarios.