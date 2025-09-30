El Consell de Mallorca homenajea al bombero Lluís Borràs

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha recibido este martes al bombero Lluís Borràs, que se ha proclamado recientemente campeón de España de ciclismo de carretera, en la disciplina de contrarreloj individual (CRI) dentro de la categoría Máster 30, que agrupa a ciclistas de entre 30 y 39 años.

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales, compañeros del cuerpo de Bomberos de Mallorca y familiares del deportista, que han querido acompañarle en este reconocimiento.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, Galmés ha subrayado que Borràs es "un ejemplo de lo que significa la palabra esfuerzo". Su triunfo, ha dicho, refleja "no sólo la excelencia deportiva, sino también la disciplina, el compromiso y la pasión por todo lo que hace, tanto sobre la bicicleta, como en su servicio a la ciudadanía como bombero del Consell".

Por su parte, Borràs ha expresado su agradecimiento por el homenaje y ha asegurado que este éxito es el resultado de muchos años de dedicación, entrenamientos y apoyo de las personas que le rodean. Así, ha remarcado que para él es un orgullo poder defender los colores de Mallorca y, al mismo tiempo, llevar el nombre de los Bomberos de Mallorca por todo.

El ciclista ha destacado la dificultad de la prueba disputada en Soria, que reunió a los mejores especialistas de todo el país en la modalidad contrarreloj, y ha valorado el nivel competitivo de la categoría Máster 30.

Con este homenaje, el Consell quiere poner en valor a los deportistas de la isla que, desde diferentes disciplinas, proyectan el nombre de Mallorca y reconocer la labor de los profesionales que, como Borràs, combinan la exigencia de su trabajo como bombero de Mallorca con la excelencia deportiva.