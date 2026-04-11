El Consell de Mallorca impulsa una campaña para prevenir los incendios en los arcenes de las autopistas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha invertido casi 2,5 millones de euros en un plan especial para prevenir incendios en las carreteras más transitadas de la isla de cara al verano.

Se trata de una actuación específica que limpia la basura y poda las zonas más boscosas de los arcenes de las vías, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.

En concreto, afecta a los terrenos públicos pegados a los arcenes de la Vía de Cintura (Ma-20), autopista de Inca (Ma-13 y Ma-13A), autopista de Andratx (Ma-1) y autopista de Llucmajor (Ma-19).

Los trabajos se iniciaron el mes de enero y está previsto que terminen en junio. Actualmente, los equipos de conservación de carreteras trabajan en la zona de Marratxí, donde ha hecho una visita el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, acompañado del director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert.

Los trabajos consisten en retirar basura de los arcenes y crear una franja de seguridad o cortafuegos que empieza al lado de la vía y se alarga hasta alcanzar los cinco metros de anchura.

Este espacio se consigue podando la vegetación que, una vez cortada, se retira para evitar que los restos se conviertan en combustible para posibles fuegos. También se cortan las ramas bajas de los árboles como mínimo hasta llegar a los dos metros de altura.

La mayoría de la vegetación alta en estas zonas suelen ser pinos, y con esta poda se quiere evitar una propagación vertical del fuego, han explicado, agregando que, si no se limpia, las llamas se podrían subir a los árboles y llegar a terrenos próximos magnificando el problema. Además, mejora el el acceso de los servicios de emergencias en caso de necesidad.

"La intención es mejorar la visibilidad de los conductores, prevenir la propagación de incendios, aumentar la seguridad de los usuarios y mantener en buen estado nuestras infraestructuras", ha expuesto Rubio, quien ha destacado que son actuaciones "muy necesarias".

Igualmente, ha apuntado que los arcenes son lugares donde el contacto con restos de líquidos inflamables, residuos de la vía o colillas aumentan las posibilidades de iniciar un fuego cuando las temperaturas son más intensas".