El Consell de Mallorca impulsa la modernización de las webs de los ayuntamientos de la isla.
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 30 octubre 2025 14:52

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local, está impulsando la modernización de los portales webs de los ayuntamientos de la isla, con el objetivo de que sean más accesibles y simplifiquen los trámites administrativos que realizan los ciudadanos desde sus hogares.

Así, en su apuesta por la renovación digital, la modernización y la mejora constante de los servicios que se ofrecen a los municipios de Mallorca, la sección web de la Dirección Insular de Informática Municipal está trabajando en la modernización, total o parcial, de ocho plataformas webs de diferentes consistorios.

En este sentido, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha acudido este jueves a la presentación oficial de la nueva web municipal de Llucmajor en el claustro de Sant Bonaventura.

En el acto de presentación también ha participado la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas; el regidor de Innovación y Transparencia, Rafael Amengual, y el director insular de Informática Municipal, Antonio Jorge Escudero.

Amate ha destacado su "firme apuesta" por impulsar la modernización digital de los ayuntamientos, que permite acercar la administración a los ciudadanos y agilizar los trámites y gestiones que realizan los vecinos del municipio.

"Con este web renovado, los ciudadanos de Llucmajor disfrutarán de una experiencia digital mejorada, con un portal más intuitivo y completo", ha afirmado al respecto.

Amate ha subrayado que la prioridad de la institución insular es dotar a los municipios de las herramientas digitales necesarias para ofrecer servicios públicos más ágiles y accesibles, garantizando que la información esté al alcance de todos los vecinos.

WEBS MUNICIPALES RENOVADAS

El Servicio de Informática Municipal ha completado el diseño y desarrollo de los portales de los Ayuntamientos de Sa Pobla, Campos y Santa María, Felanitx, Ses Salines y Llucmajor. Los proyectos de renovación han alcanzado la totalidad de la plataforma o bien módulos concretos del portal.

Actualmente, trabaja en los proyectos de modernización de las páginas webs de Sencelles y de Valldemossa, con el objetivo de que estén operativas en los próximos meses.

Las nuevas plataformas webs renovadas permitirán a los residentes acceder con mayor facilidad a la información municipal, realizar trámites de manera más sencilla y obtener una comunicación directa y más fluida entre ciudadanos y ayuntamientos, permitiendo una mayor participación y transparencia.

