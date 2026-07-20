El Consell de Mallorca inicia el apuntalamiento de Sa Fàbrica Nova de Sóller para frenar su deterioro. - COSNELL DE MALLORCA

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado las obras de emergencia para apuntalar el conjunto de Sa Fàbrica Nova de Sóller, con una inversión de 1,5 millones de euros, con el objetivo de estabilizar la estructura del edificio, frenar su deterioro y garantizar la seguridad durante los trabajos.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la actuación, que tendrá un plazo de ejecución de cinco meses, permitirá consolidar las estructuras de los edificios uno y dos, así como del edificio anexo del complejo.

En concreto, se instalará una estructura interior de cimbras y puntales para sostener los forjados y las cubiertas de los tres edificios. La intervención respetará la maquinaria textil conservada en el interior del inmueble, protegida por su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), que permanecerá en su ubicación original.

Asimismo, se colocará un andamiaje perimetral y una sobrecubierta protectora sobre todo el conjunto para evitar la entrada de agua de lluvia, principal causa del deterioro acelerado que sufre el inmueble.

Estas obras de emergencia se desarrollarán de forma paralela a la redacción del proyecto de rehabilitación, recuperación y restauración integral del complejo, que incluirá también la restauración de la maquinaria histórica y el proyecto de museización impulsado por el departamento de Cultura y Patrimonio para convertir el espacio en el futuro Museo del Textil de Mallorca.

El Consell ha recordado que adquirió Sa Fàbrica Nova en diciembre de 2025 con el objetivo de evitar la pérdida del inmueble y recuperar este espacio patrimonial.

Durante una visita al complejo, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha defendido que el apuntalamiento permitirá "ganar tiempo" hasta ejecutar la rehabilitación definitiva del conjunto.