El Consell de Mallorca lanza ayudas de hasta 3.000 euros para entidades y clubes deportivos

Archivo - Imagen de una jugadora de pádel. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones de hasta 3.000 euros para entidades y clubes deportivos. La convocatoria estará abierta hasta el 21 de abril o hasta agotar el crédito, que es de 890.000 euros.

La institución insular ha subrayado que el objetivo de estas ayudas es fomentar la práctica deportiva, mediante el apoyo a los gastos ordinarios necesarios para llevarla a cabo.

El conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que estas ayudas son "muy necesarias" ya que "el principal motor del tejido deportivo es un voluntariado", como clubes o asociaciones de fomento del deporte escolar.

Igualmente, el conseller insular ha resaltado que se trata de un colectivo "con una dedicación importante en formación deportiva y en valores".

Pueden optar a esta convocatoria clubes deportivos y entidades sin ánimo de lucro que promocionen la práctica deportiva regular de niños en edad escolar dentro del ámbito federado, otras entidades que pertenecen al programa 'Juegos deportivos escolares', así como organizadores de acontecimientos.

Las ayudas pueden cubrir gastos derivados de la organización de acontecimientos; la compra de ropa deportiva específica necesaria y el material deportivo fungible propio para el desarrollo de la actividad deportiva; así como gastos de alojamiento, transporte y manutención de deportistas, de técnicas y de directivas para asistir a campeonatos incluidos en los calendarios federativos oficiales.