El Consell de Mallorca lanza un proyecto para reconocer las buenas prácticas en los servicios sociales comunitarios

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha lanzado un nuevo proyecto de buenas prácticas en los servicios sociales comunitarios básicos de Mallorca, una iniciativa con la que busca identificar, visibilizar y reconocer las acciones relevantes y significativas que contribuyen a mejorar la atención a la ciudadanía en el ámbito social.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha presentado en rueda de prensa el proyecto este miércoles subrayando la importancia de esta convocatoria como herramienta para poner en valor el trabajo de los servicios sociales.

Sánchez ha expresado que cualquier buena práctica "pierde valor si no tiene una difusión adecuada", y ha destacado el papel de este proyecto como altavoz para iniciativas que generan impacto positivo en colectivos vulnerables.

La convocatoria está abierta, por lo que a partir de este mismo miércoles, las entidades interesadas pueden presentar sus proyectos, que serán evaluados por la Conselleria para determinar cuáles merecen obtener el Sello de Buena Práctica.

El proyecto no tiene fecha de cierre, ya que la convocatoria se mantendrá abierta de forma permanente, permitiendo que las propuestas se presenten en cualquier momento.

El conseller ha informado que este reconocimiento no conlleva compensación económica, pero sí supone una distinción pública al esfuerzo y la calidad del trabajo realizado en el ámbito comunitario.

También ha añadido se muestran esperanzados por conocer iniciativas que puedan ser merecedoras del sello, ya que están convencidos de que servirán para seguir mejorando el sistema de servicios sociales en Mallorca.