El Consell de Mallorca otorga el Premi Gota d'Oli 2025 a Projecte Closos

PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la DO Oli de Mallorca han entregado este viernes el Premi Gota d'Oli 2025 a Projecte Closos "por la conservación y difusión del patrimonio arqueológico de Mallorca".

En una nota de prensa, el Consell ha informado de la entrega este viernes, junto a la DO Oli de Mallorca, del Premi Gota d'Oli 2025 a Projecte Closos, en una ceremonia en la que se reconoce la labor de personas o entidades que contribuyen a la difusión de Mallorca y su cultura, ligada a los olivares y al consumo del aceite producido en la isla.

El acto oficial, celebrado en el Pati de Dones del Centro Cultural La Misericòrdia, lo ha encabezado el presidente del Consell, Llorenç Galmés, acompañado de la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate; del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; del presidente de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol, y del director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio, Álvaro Roca, entre otras autoridades.

Tras entregar el galardón, el presidente Galmés ha destacado la larga trayectoria de este reconocimiento, que este año llega a su 19ª edición, y ha felicitado a Projecte Closos "por el gran trabajo que desempeñan desde hace casi tres décadas en la difusión de la riqueza arqueológica de la isla".

En su discurso, el presidente Galmés ha señalado que "desde el Consell de Mallorca se continúa trabajando para proteger los olivares y el paisaje que define la isla " y ha explicado que "la futura Ley de la Serra de Tramuntana prevé un catálogo de olivos monumentales para garantizar la conservación y la producción sostenible".

Asimismo, Galmés ha destacado que "este 2025 se han incrementado hasta 2,1 millones de euros las subvenciones para promocionar el producto de Mallorca, y se han reforzado las ayudas a cooperativas y explotaciones agrarias de la Serra, con una inversión global que supera los 3,4 millones de euros".

Por su parte, la consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local ha remarcado "la rica tradición olivarera de la isla, que define los paisajes mallorquines de indiscutible belleza y que forma parte de la cultura, costumbres y tradiciones de Mallorca y que aporta un aceite de gran calidad, emblema de la gastronomía de la isla".

Asimismo, Amate ha apuntado "la necesidad y obligación que tienen las instituciones de apoyar al sector agrario" y se ha referido a "las 'tafonas' y productores de la DO Aceite de Mallorca que ya se preparan para iniciar la cosecha, de aquí a unas semanas, una campaña que", según ha dicho, espera "que finalice con unos datos de producción positivos y que sea una cosecha de gran calidad".

PROJECTE CLOSOS, GOTA D'OLI 2025

Este año, el Consejo Regulador de la DO Oli de Mallorca ha considerado adecuado distinguir al Projecte Closos, "por la gran tarea que viene desarrollando desde el año 1996 dentro del ámbito de la investigación arqueológica, la contribución en la recuperación del patrimonio de los mallorquines, así como en su divulgación mediante la programación de actividades de difusión dirigidas al público en general para compartir con la gente la riqueza del patrimonio arqueológico de Mallorca".

En nombre del equipo de Projecte Closos, el arqueólogo Tomeu Salvà ha expresado su agradecimiento al Consell y la DO Oli de Mallorca por el premio obtenido, una vasija de cristal elaborada por artesanos de Lafiore, utilizando técnicas tradicionales de soplado de vidrio.

El evento ha contado con la presencia de productores y elaboradores de aceite de oliva virgen extra de Mallorca, y ha concluido con un aperitivo elaborado con producto de Mallorca. Los asistentes también han podido degustar Oli de Mallorca y vinos con distintivo de calidad.