El Consell de Mallorca premia dos trabajos de investigación sobre la inclusividad y los planos militares de la Serra

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la 3ª edición de la entrega de Premios Investigación Serra de Tramuntana, otorgados a Aina Font y Miquel Àngel Escanelles Grau. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha otorgado la tercera edición de los Premios de Investigación Serra de Tramuntana a dos trabajos sobre la inclusividad de este espacio y un análisis de los planos militares del siglo XVIII.

En el acto de entrega de los reconocimientos han participado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, el director insular de Serra de Tramuntana, Toni Solivellas, y el director del Consorcio, Lluís Vallcaneras, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

Una de las dos propuestas ganadoras es 'Inclusión social y derecho de acceso a la naturaleza. El caso de la Serra de Tramuntana', de la maestra con especialización en Pedagogía Terapéutica Aina Font. Se trata de un trabajo bibliográfico que analiza el acceso a la Serra teniendo en cuenta regulaciones legales y directrices de diseño universal, con el fin de valorar si es realmente un lugar inclusivo.

La Comisión de Selección de los Premios ha considerado que es una investigación "necesaria" que ayudará a gestionar los espacios desde una planificación inclusiva y a conectar con el convenio europeo del paisaje.

La segunda propuesta premiada es 'Los caminos de la Serra en el reconocimiento militar de 1793-1800', del geógrafo Miquel Àngel Escanelles Garau. Se trata del análisis exhaustivo de un documento militar inédito sobre la red de caminos de la Serra a finales del siglo XVIII.

Los mapas encontrados han permitido seguir su trazado de la red de caminos antes del desarrollo de las carreteras. La Comisión de Selección de los Premios ha considerado que el trabajo contribuye a "mejorar el conocimiento de los caminos históricos".

El presidente del Consell ha destacado que estas investigaciones nos permiten "adoptar nuevos puntos de vista" y ayudarán a "poner en práctica propuestas de mejora en la gestión de este patrimonio mundial", que a la larga lo convertirán en un lugar "más inclusivo y también más respetuoso con sus orígenes".

Los premios tienen como objetivo estimular la investigación en todos los elementos y valores que hacen de la Serra de Tramuntana merecedora de la declaración de patrimonio mundial por parte de la Unesco. Por este motivo, por primera vez, la dotación económica del premio se ha incrementado de 2.000 a 5.000 euros para cada uno de los ganadores.

La Comisión de Selección ha estado presidida por Vallcaneras y ha estado formada por los siguientes miembros del Comité de Expertos y Expertas de la Serra de Tramuntana, el órgano de asesoramiento de alto nivel del Consorcio e impulsor de este certamen: Júlia Roman, Elena Baraza, Maria Tugores, José Manuel Gómez, Joan Carles Fuster, Josep Cifre, Sebastià Serra y Miquel Grimalt.