El Consell de Mallorca rechaza una propuesta para garantizar el derecho al empadronamiento o apoyar a los extutelados

La bancada socialista en el Consell de Mallorca. - PSIB

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado algunos puntos de una moción del PSIB que pretendían garantizar el derecho al empadronamiento, mejorar la coordinación con los ayuntamientos y sus servicios sociales o apoyar a los jóvenes extutelados.

Solo han salido adelante cinco de los 12 puntos de la iniciativa para poner en marcha un plan de choque social y dar respuesta a la emergencia habitacional que padece la isla, según han informado los socialistas en un comunicado.

La consellera Sofía Alonso, durante su intervención, ha expuesto la docena de medidas con las que pretendían solucionar las "cada vez más extremas" situaciones de exclusión residencial y ha lamentado la "dejadez institucional" en casos como el desalojo de la antigua prisión de Palma o los desempadronamientos en la capital balear.

Los socialistas también han llevado al pleno de este jueves una moción para impulsar una reforma integral de la ley de patrimonio con el objetivo de "adaptarla a los retos del siglo XXI".

La iniciativa, defendida por el conseller Joan Ferrer, apostaba por incorporar una "visión contemporánea" del patrimonio, simplificar trámites, reforzar el papel de los ayuntamientos, mejorar la coordinación institucional, digitalizar los catálogos, crear un visor arqueológico o incrementar los recursos.

En este caso la aprobación del texto también ha sido parcial y, pese a que se ha pactado impulsar un proceso para renovar la ley, han quedado fuera cuestiones como el visor o la protección de los 'llaüts'.

La tercera iniciativa de los socialistas giraba alrededor de la creación de una red insular de refugios climáticos y el establecimiento de protocolos de protección ante los episodios de altas temperaturas.

El conseller Jaume Mateu ha recordado que Mallorca no cuenta con ningún reglamento de prevención pese al aumento sostenido de la temperatura y ha subrayado la necesidad de abordar los efectos meteorológicos extremos sobre la salud, especialmente entre las personas más vulnerables.

Aunque algunas cuestiones han recibido luz verde, se han quedado fuera otras relacionadas con la activación de un servicio de avisos meteorológicos, la creación de una red de refugios climáticos o la obligación de que las empresas que contraten con el Consell debamn dotarse planes y protocolos para trabajar en situaciones de calor extrema.