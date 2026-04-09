El Consell de Mallorca rechaza solicitar al Govern un complemento a las pensiones por debajo del SMI

Archivo - Manifestación en defensa del sistema público de pensiones en Palma - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca no pedirá al Govern que cree un complemento para los pensionistas con retribuciones que estén por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

La institución insular ha rechazado hacer este planteamiento al Ejecutivo autonómico, después debatir una moción de MÉS per Mallorca en la que se pedía la puesta en marcha de esta ayuda y que todos los puntos se hayan denegado, excepto uno en el que se daba apoyo al movimiento pensionista.

El encargado de defender la moción ha sido el conseller insular de MÉS per Mallorca Biel Payeras, quien ha sostenido que la iniciativa trataba sobre la "credibilidad de las instituciones" cuando la gente tiene "dificultades reales" para llegar a final de mes.

Por eso, ha sostenido que Mallorca vive una situación "límite" con personas mayores que, después de una vida trabajando, tienen "pensiones insuficientes", ya que ha afirmado que más de la mitad de los pensionistas de Baleares cobran "menos de 1.000 euros" al mes.

Asimismo, ha sostenido que los pensionistas llevan ocho años movilizándose y han puesto en marcha esta iniciativa legislativa popular (ILP) para crear este complemento al "aprovechar las competencias y el autogobierno".

Payeras ha defendido esta moción frente a un Consell con titulares que se "desvanecen" --en referencia a las ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán y Oriente Próximo--, puesto que son "los pasos de la sociedad para garantizar derechos".

Además, ha remarcado que la ILP es una herramienta para garantizar que "ninguna persona mayor tenga que vivir en una situación de pobreza", especialmente en el caso de las mujeres.

La consellera insular de El PI Magdalena Vives ha avanzado que darían apoyo a la moción de MÉS pero ha recalcado que el debate es sobre la "realidad específica de las islas", dado que en Baleares una pensión baja es "aún más baja".

Los motivos que ha esgrimido es el "elevado coste de la vida" en Baleares por una insularidad que "encarece" el día a día y un Sistema Público de Pensiones que "no tiene en cuenta esta realidad", por lo que ha aseverado que refleja una "carencia estructural".

En el turno de intervención de Vox, la consellera insular Monteserrat Amat ha justificado su rechazo a la moción en que parte de una premisa que, a su juicio, es "aparentemente loable" pero "profundamente equivocada".

La representante ha sostenido que las pensiones son "competencia exclusiva del Estado" al formar parte de un sistema basado en principios de "solidaridad interterritorial y una caja única", por lo que la aprobación del complemento, en su opinión, "abriría la puerta a un modelo fragmentado y desigual entre españoles".

El conseller insular del PSIB Andrés Serra ha indicado su postura favorable a la ILP por ser un debate que consideran que "se tiene que abrir" sobre la suficiencia de las pensiones más bajas. El parlamentario ha resaltado los cambios que se han hecho en materia de pensiones con el Gobierno central del PSOE.

Aún así, ha reconocido que, pese a las subidas, "no son suficientes" y ha pedido tener en cuenta la brecha de género por trayectorias laborales "más desiguales" que los hombres.

Desde el PP, la consellera insular María Bauzá ha reconocido la labor del colectivo pensionista y ha defendido que sus reivindicaciones son "totalmente justas" porque las pensiones, "en muchos casos, son insuficientes y no cubren los gastos básicos".

Sin embargo, ha puntualizado que el movimiento pensionista lleva años movilizándose por la mejora de las pensiones, ya que, a su juicio, "saben quién tiene las competencias" por lo que ha reprochado que la ILP "haga recaer las responsabilidades en las comunidades".

De este modo, los puntos de la moción que han decaído son los que tenían que ver con la apoyo a la ILP, la recogida de firmas para esta iniciativa legislativa o solicitar al Gobierno de España que aumente las pensiones por debajo del SMI.