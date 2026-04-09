El Consell de Mallorca respalda al sector lácteo tras el cierre de Agama pero el PP evita pronunciarse sobre s'Esplet

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PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves una moción del PP en respaldo al sector lácteo y ganadero de la isla después del cierre de Agama.

No obstante, los 'populares' han rechazado incorporar algunas enmiendas de MÉS per Mallorca que hacían referencia a la gestión del Govern en el cierre de la cooperativa de s'Esplet.

Estas modificaciones, según han informado los ecosoberanistas en un comunicado, proponían ampliar el foco de la iniciativa para incluir al conjunto del sector primario y equiparar el cierre de Agama y de la sociedad agraria de transformación (SAT) radicada en Sa Pobla.

Desde MÉS han considerado contradictorio que el PP exiga responsabilidades al Grupo Damm por el cierre de Agama pero no haga lo propio con el Govern en relación con s'Esplet.