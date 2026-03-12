El Consell de Mallorca solicitará al Gobierno 350 millones del nuevo convenio de carreteras con la abstención del PSIB

Momento de la aprobación de la moción para reclamar al Gobierno central un nuevo convenio de carreteras.- PP

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha dado luz verde a una moción para reclamar al Gobierno de España un nuevo convenio de carreteras dotado con 350 millones de euros para inversiones, con el apoyo de todos los partidos de la institución insular salvo el PSIB, que se ha abstenido.

De este modo, el Consell solicita los 230 millones de euros pendientes del convenio liquidado del año 2021 pero han estimado que, con la actualización de los proyectos, el importe llega a los 350 millones.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha indicado que ahora la iniciativa será presentada en el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlament y en los ayuntamientos de Mallorca.

La finalidad de la iniciativa aprobada este jueves por el pleno del Consell de Mallorca es conseguir un nuevo convenio de carreteras que permita "modernizar las infraestructuras de la isla" y que ponga a Mallorca en "igualdad de condiciones" con respecto a otras comunidades autónomas, como Canarias.

El pasado 25 de octubre se publicó en el BOE que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible había firmado un convenio en materia de carreteras con la comunidad autónoma de las Islas Canarias, por un importe de 250 millones anuales, hasta 2030.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha afirmado que "defenderá los intereses de los mallorquines por encima de todo y donde haga falta".

"Ahora las necesidades de la isla se escucharán en Madrid. No se quiere ser más que nadie pero tampoco menos. Solo se busca un trato justo en materia de financiación, igual que el que ha recibido Canarias", ha mantenido.

El presidente también ha agradecido su apoyo a las formaciones políticas que han votado a favor de esta moción --MÉS per Mallorca, El PI, Vox y el PP--, ya que ha aseverado que "han dejado de lado las discrepancias y las siglas políticas para sumarse a esta iniciativa y reclamar aquello que es de justicia".

Asimismo, ha anunciado también que este viernes remitirá una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para mantener una reunión y poner en marcha la negociación del nuevo convenio de carreteras. El presidente ha invitado a todos los grupos políticos del Consell de Mallorca a participar en el encuentro con Puente para reivindicar inversiones en materia de infraestructuras en la isla.

Por su parte, el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha añadido que el Gobierno de España acaba de firmar con Canarias un convenio de carreteras que supondrá una aportación estatal de 1.000 millones de euros hasta el año 2030.

"Mallorca necesita un convenio de carreteras como el que tiene Canarias, para poder ejecutar la modernización y mejora de seguridad que se impulsa en las infraestructuras", ha reivindicado.

Asimismo, el conseller insular ha señalado que este dinero "no es para hacer grandes infraestructuras", sino que el objetivo es "mejorar la red vial de la isla sin consumo de territorio" y, así, poder garantizar "la fluidez del tráfico, la modernización de las infraestructuras y la seguridad de los usuarios".

El Consell ha elaborado un relación de las inversiones que se podrían acoger a este nuevo convenio, entre las que destaca la mejora del enlace en cala Major entre la Ma-1 y la Ma-20 con un presupuesto de 36,5 millones de euros, el plan de viales cívicos --30 millones--, el plan especial de aparcamientos disuasorios y la mejora de la Ma-5010 entre Llucmajor y Algaida --ambos con 20 millones cada uno--.

El PP de Mallorca han criticado la actitud de los socialistas, al "preferir no reclamar estos recursos" al Gobierno central antes que "defender los intereses de los mallorquines", según ha indicado el PP en un comunicado.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Nuria Riera, ha asegurado que este jueves ha quedado "claro" que hay una mayoría en el Consell dispuesta a "defender Mallorca" y a exigir al Gobierno de España las inversiones que "necesita la isla".

Así, ha lamentado que el PSIB haya decidido no sumarse a una reivindicación que busca "garantizar recursos esenciales" para la movilidad y la seguridad viaria de Mallorca.

"Es incomprensible que el PSIB renuncie a reclamar 350 millones de euros para las carreteras de Mallorca solo por no incomodar al Gobierno de España", ha afirmado.