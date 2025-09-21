El Consell y la UIB firmarán este lunes un convenio para construir una rotonda a la entrada del campus universitario

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y la Universitat de les Illes Balears (UIB) firmarán este lunes, día 22 de septiembre, un convenio para la construcción de una rotonda a la entrada del campus universitario.

Según ha avanzado la Universidad a los medios de comunicación, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el rector de la UIB, Jaume Carot, firmarán este lunes, a las 11.15 horas, en el edificio Son Lledó, un convenio para la construcción de una rotonda en la entrada del campus universitario, en la carretera MA-1110, a la altura del punto kilométrico 7+950, para mejorar las condiciones de seguridad y la capacidad de esta intersección.

A la firma del convenio asistirán además el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, por parte del Consell; y los vicerrectores Carles Mulet y Adrià Muntaner, y la gerente de la UIB, Consolación Hernández, por la Universidad.