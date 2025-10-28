El conseller insular de turismo atribuye los problemas en las convocatorias de plazas al sistema Clave

Archivo - El conseller insular de Turismo de Mallorca, José Marcial Rodríguez. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha atribuido los problemas en la concesión de plazas de alquiler turístico que se están tratando de comercializar a fallos en el sistema Clave.

Rodríguez ha comparecido este martes en un pleno extraordinario del Consell de Mallorca celebrado a petición del Grupo Socialista para dar cuenta de su gestión al frente del departamento y ha defendido, por otra parte, la contención y el crecimiento en valor frente al modelo de la izquierda del "suma y suma".

Sobre la concesión de plazas turísticas, el conseller ha defendido que las convocatorias han funcionado bien en la parte hotelera y en la parte de las plazas en BIC, por lo que ha considerado absurdo que la oposición reclame su cese.

"¿Dónde hemos tenido el fracaso? En la parte del alquiler vacacional, pero no es a propósito. El primer fallo es del sistema Clave. ¿Va a pedir la dimisión del ministro? De la misma manera que me parece exagerado y ridículo pedir esa dimisión por un error tecnológico, me parece lo mismo que la pidan ustedes de mí", ha afirmado dirigiéndose al portavoz de El PI, Antoni Salas.

El conseller insular, por otra parte, ha contrapuesto su modelo de gestión frente al de la izquierda. "Su única política era meter más y más camisetas en el almacén, sin importar ni la calidad y sin importar si las estanterías, infraestructuras, servicios y demás podrían soportarlo. Era un modelo basado en la cantidad. Nuestro modelo es operar bajo un límite de capacidad fijo. No queremos más camisetas, queremos mejor oferta para modelar esa demanda", ha defendido.

El conseller insular se ha referido con esta analogía a la gestión de las plazas turísticas y ha insistido en que el modelo de intercambio entre particulares. "No suman, no insistan, no engañen, no suman plazas, no suman títulos administrativos habilitantes en el registro que ustedes dejaron. No lo suman", ha subrayado.

José Marcial Rodríguez ha defendido igualmente la evolución del modelo de la promoción a la concienciación. "Es dejar de decir ven para decir que si vienes, ayúdanos a cuidar este hogar", ha apuntado.

El responsable insular de Turismo ha acusado a la izquierda de ir en contra de encuestas que ya en 2016 apuntaban al malestar de la ciudadanía. "Estamos en intentar desandar el camino que ustedes seguían en dirección contraria a las encuestas", ha añadido.

LA IZQUIERDA PIDE EL CESE

Para el PSIB, por su parte, la comparecencia de Rodríguez ha sido la confirmación de una "gestión incompetente" y ha reclamado que sea cesado.

La portavoz de los socialistas en la institución insular, Catalina Cladera ha calificado a Rodríguez como "un conseller perdido, sin programa, sin equipo, sin rumbo y sin apoyo".

Cladera ha pedido el cese por la "incompetencia" en una gestión que ha culminado en "la triple anulación del procedimiento de adjudicación de 1.500 plazas turísticas". A juicio de los socialistas, la política turística del Consell ha estado marcada por la opacidad y la contradicción respecto a la retórica de la sostenibilidad.

Para el Grupo Socialista, en lugar de aplicarse medidas de contención o decrecimiento, el Consell ha autorizado 1.570 nuevas plazas turísticas y ha tumbado la moratoria vigente.

MÉS per Mallorca, por su parte, ha acusado al conseller insular de "vender humo y gobernar para los intereses del lobby turístico". La portavoz ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, ha alertado de que la gestión del departamento "genera más incertidumbre que confianza" y que, después de más de dos años de promesas, "no hay ninguna rebaja real del techo de plazas ni ninguna medida valiente".

"Hace dos años que escuchamos los mismos titulares: que reducirán plazas, que todo está a punto, que será una realidad pronto, pero la realidad es que el resultado es cero. Ninguna rebaja, ninguna medida valiente, ningún gesto real", ha afirmado Perelló.

A juicio de Antoni Salas (El PI), ha quedado patente que la crisis del departamento que dirige Rodríguez no es sólo el resultado de una "gestión nefasta" sino, sobre todo, "de la cobardía y la incompetencia del presidente Galmés, incapaz de asumir decisiones y de dar la cara ante una evidencia incontestable".

Salas ha acusado a Galmés de esconderse y de mantener a un conseller insular desacreditado.