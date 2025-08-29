La Conselleria de Familias completa su nuevo equipo con el nombramiento de la directora general de Infancia

Archivo - La nueva consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, durante la toma de posesión de los nuevos consellers del Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el nombramiento de Catalina Isern Fiol como directora general de Familias, Infancia, Juventud y Diversidad.

De este modo, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha completado su organigrama tras los últimos cambios en el departamento.

Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

Catalina Isern Fiol es diplomada en Logopedia por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y en Magisterio de audición y lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Costa ha destacado la trayectoria profesional de Isern, funcionaria de carrera del cuerpo de docentes desde el año 2006, en el ámbito de la educación.

También ha sido directora durante nueve años, hasta el año pasado, del CEIP Can Bril de Sencelles y ha formado parte del equipo de apoyo del centro.

En este ámbito, ha sido auxiliar técnica docente (ATD) de Convivèxit en la Conselleria de Educación y Universidades en el área de coeducación (igualdad y diversidad) desde 2024 hasta la actualidad.

De 2001 a 2003 fue regidora de Juventud del Ayuntamiento de Consell y entre 2015 y 2025 ha formado parte de la Comisión Pedra de Toc de la Mancomunitat del Pla, que trabaja cooperativamente con los servicios sociales de la institución.

Isern ha cursado posgrados en terapia miofuncional y en trastornos de la voz y ha ejercido como técnica en logopedia en el centro de educación especial Mater Misericordiae en los años 2004 y 2005.