El Conservatorio Superior de Música de Baleares acoge a la contrabajista Ángela Contreras en el programa 'Excellentia'

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Baleares (CSMIB) ha recibido a la contrabajista Ángela Contreras para una sesión del programa 'Excellentia', que se celebrará el próximo sábado 29 de noviembre, de 10.00 a 19.30 horas.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, Contreras cuenta con una trayectoria internacional de gran prestigio. Se graduó en 2010 en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia y formó parte de la Orquesta de las Américas, donde tocó bajo la dirección de maestros como Carlos Miguel Prieto y Valery Gergiev.

Posteriormente, completó su máster en The Juillard School of Music con Eugene Levinson y debutó en el Carnegie Hall en 2013. Asimismo, ha participado en festivales como el Pacific Music Festival en Japón y, desde 2015, es miembro destacado de la sección de contrabajos de la Orquesta del Teatro Marinsky, una de las formaciones sinfónicas más prestigiosas del mundo.

Además, la actividad artística de Contreras se combina con la pedagogía, colaborando desde 2022 con la Fundación Azteca en México para la formación de jóvenes músicos.

El programa, impulsado por el CSMIB, tiene como objetivo ofrecer una formación de alta especialización y una proyección internacional al alumnado. Con la iniciativa pretende consolidarse como centro de referencia en la enseñanza superior de música.

La asistencia a la clase es gratuita y abierta al público, una "ocasión excepcional", explica la Conselleria, para vivir de cerca la experiencia de una intérprete que desarrolla su carrera en una de las orquestas más importantes del mundo.