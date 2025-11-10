El Conservatorio Superior de Música inaugura el curso con el Primer Stage de la Big Band y de la Orquesta Sinfónica

Archivo - La orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Baleares. - GOVERN - Archivo

PALMA, 10 Nov.

El Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib) inicia el curso académico 2025-2026 con el Primer Stage de la Big Band y la Orquesta Sinfónica, que actuarán este viernes y sábado.

El primer 'stage' forma parte de un ciclo de tres que el Conservatorio organiza a lo largo del curso con el objetivo de ofrecer al alumnado experiencias escénicas reales que complementen su formación y favorezcan el desarrollo de competencias profesionales y artísticas.

El modelo de 'stage' constituye, según ha señalado la Conselleria de Educación y Universidades, un pilar fundamental en la formación del centro, basada en la excelencia interpretativa, el trabajo cooperativo y la educación en valores.

Este viernes, 14 de noviembre, a las 20.00 horas tendrá lugar el concierto del Ensemble Vocal Jazz y de la Big Band del Conservatorio, bajo la dirección de Ana Finger y Lluc Casares, respectivamente, con un programa dedicado a obras de Thelonious Monk, Cole Porter y John Coltrane, entre otros.

Asimismo, este sábado, 15 de noviembre, también a las 20.00 horas, será el turno de la Orquesta Sinfónica del Csmib, dirigida por Beatriz Fernández, que interpretará obras de Verdi, Rodrigo, Turina, Ravel y Gabriela Ortiz. Las entradas para ambas actuaciones son gratuitas con reserva previa.

Desde la Conselleria han resaltado la participación de profesionales de prestigio como Ana Finger, Lluc Casares y Beatriz Fernández que, pone de manifiesto el compromiso del Csmib con la igualdad de género, la innovación pedagógica y la formación artística de excelencia.