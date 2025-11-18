El Consorcio de Seguros ha abonado el 31% de las reclamaciones de afectados en Ibiza por las Danas

Archivo - Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado el 31 por ciento de las reclamaciones presentadas por los afectados en Ibiza por las Danas.

Según ha informado el senador en las Pitiusas, Juanjo Ferrer, en un comunicado, en el municipio se han pagado de momento 2,7 millones de euros a empresas y particulares. El Consorcio tiene previsto que, antes de cuatro meses, el 80 por ciento de los afectados perciban las indemnizaciones.

El senador se ha reunido en Madrid con el director general de Seguros y Fondos de Pensiones y presidente del Consorcio de Compensación, José Antonio Fernández de Pinto, y con la directora general del Consorcio, Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca, para realizar un seguimiento de la situación.

Los responsables del Consorcio explicaron a Ferrer que los trámites más complejos son los relativos a daños en vehículos. A causa del gran número de afectados, unos 1.300 en Ibiza, los talleres están colapsados, lo que dificulta hacer el cálculo exacto de los daños.

El hecho de que las tormentas se registraran cercanas en el tiempo también ha dificultado la tramitación, ha explicado Ferrer.

El senador ha valorado la actuación del Consorcio, "que está ofreciendo todos los recursos posibles para que las personas y empresas afectadas puedan recuperar la normalidad cuanto antes".

Ferrer ha recordado que el pago de indemnizaciones es independiente a la declaración de zona catastrófica, por lo que no habrá retrasos en los pagos.