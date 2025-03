Consumo tramitó 790 reclamaciones por incidencias en el transporte aéreo durante 2024

Este sábado, 15 de marzo, se celebra el Día Internacional del Consumidor

PALMA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo de la Conselleria de Salud del Govern balear tramitó 790 reclamaciones por incidencias en el transporte aéreo durante 2024, la mayoría relacionadas con los retrasos y cancelaciones de vuelo, con el equipaje o el cobro de la tarjeta de embarque en facturación.

En nota de prensa, Conselleria de Salud ha informado que la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo recibió el año pasado 790 reclamaciones relacionadas con el transporte aéreo, mientras en lo que va de 2025 se han presentado 138 reclamaciones. Por segundo año consecutivo, las incidencias con aerolíneas han superado a las reclamaciones contra compañías telefónicas.

Las reclamaciones de transporte aéreo de 2024 se reparten por islas del siguiente modo: Mallorca: 492; Menorca: 198; e Ibiza: 90.

Las incidencias se corresponden al cobro del equipaje de mano; incidencias en el transporte de equipaje, como rotura, retraso en la entrega o pérdida de maletas; retrasos de más de tres horas, overbooking y cancelaciones de vuelos; el cobro por la emisión de la tarjeta de embarque; errores a la hora de hacer la reserva o la negativa de la compañía aérea a devolver el dinero del billete que no ha podido ser utilizado por el consumidor.

CONSEJOS PARA EL CONSUMIDOR

En los mercados en línea, la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha pedido tener cuidado y adoptar precauciones básicas para comprar o contratar servicios evitando riesgos de webs que suplantan las verdaderas, y que, o bien no enviarán el producto adquirido y se perderá el dinero pagado, o incluso, podrán utilizar los datos del consumidor y los de las tarjetas de crédito con las que éste ha pagado para hacer compras suplantando su identidad.

Además, ha recordado que en las compras en los mercados en línea, y en general en todas las compras a distancia, el consumidor tiene derecho a devolver el producto en el plazo de 14 días desde que lo ha recibido en casa, sin necesidad de dar ninguna explicación a la empresa. Es lo que se conoce como el derecho de desistimiento. Es un derecho que la ley concede a todos los consumidores que compran a distancia o fuera del establecimiento mercantil de la empresa.

También tienen este derecho los usuarios que contratan servicios a distancia --en Internet, por teléfono, etcétera-- aunque hay algunos servicios en los que no se concede este derecho, como la reserva de vuelos u hoteles. En la contratación de servicios a distancia, el plazo para ejercer el derecho de desistimiento comienza desde que se contratan, por tanto, hay que ir con cuidado y ejercer el derecho pronto, para evitar que se pase el plazo.

Las reservas de vuelos también generan problemas a los usuarios del transporte aéreo. Antes de reservar el primer vuelo que ofrece el buscador o comparador de Internet, hay que mirar si la aerolínea elegida cobrará por el equipaje de mano; si es así y el consumidor lleva ese equipaje, hay que sumar el precio del billete y el de la maleta de mano para poder comparar correctamente el precio con los de los vuelos de las otras compañías que no lo cobran.

En sectores de servicios, como telefonías y comercializadoras de energía, la Dirección General ha pedido tener cuidado con las llamadas que ofrecen productos más baratos, ya que a veces no lo son, pero al contratar por teléfono el consumidor no tendrá una prueba de la oferta y, además de no habérsela aplicado, es posible que le hayan cambiado de compañía sin su conocimiento ni consentimiento.

En los mercados tradicionales, los consejos comienzan por comparar precios en varios establecimientos: al ser los precios libres en una economía de mercado, el mismo producto pueden tener una gran diferencia de precio de un establecimiento a otro.

Con todo, la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha recordado al consumidor que puede encontrar información de cómo presentar una reclamación y de cómo hacer una consulta a Consumo en la web de CAIB. Además, ha concluido que se pueden reclamar los retrasos --de más de tres horas--, las cancelaciones y el overbooking de las aerolíneas en la web de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo público dependiente del Gobierno español.