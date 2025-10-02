Continúa cerrado el túnel de Sant Jordi tras las lluvias torrenciales de Ibiza

Un garaje anegado de agua tras las lluvias, a 1 de octubre de 2025, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press
IBIZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ibiza ha confirmado este jueves que continúa cortado el túnel de Sant Jordi tras las lluvias torrenciales del pasado martes en la isla.
Este martes, desde la institución insular recomendaron que, en caso de tener que desplazarse al aeropuerto, los usuarios lo hicieran por la carretera de Sant Josep, desviándose después por el camino de Can Furnet.
ORA SUSPENDIDA
Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que el servicio de zona azul en el barrio de Es Pratet y en la calle Madrid ha quedado suspendido también este jueves hasta que pueda restablecerse la circulación en vías como la avenida de Santa Eulària.