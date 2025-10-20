Continúan las concentraciones de los trabajadores de la Fundación para la Dependencia en el sexto día de huelga

Trabajadores de la Fundación para la Dependencia se concentran frente a la sede de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia. - EUOPA PRESS

El comité de huelga se reunirá este martes en el Tamib con el Govern, al que insta a presentar una propuesta "real"

Asociaciones trasladan su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Fundación para la Dependencia continúan con la huelga indefinida, iniciada el pasado miércoles, y las concentraciones en Mallorca e Ibiza para reclamar condiciones dignas.

El seguimiento este lunes, sexto día de paros, sigue siendo "masivo", de un 90 por ciento, según la Unión Sindical de Técnicos Sanitarios (USAE).

Asimismo, han continuado las concentraciones diarias en sede de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, en Palma, y en todos los centros de trabajo de la Fundación.

El comité de huelga se reunirá este martes, a las 09.40 horas, en el Tribunal de Arbitraje y Medicación de Baleares (Tamib) con el Govern para tratar de alcanzar un acuerdo.

En este sentido, CSIF ha instado a la Conselleria a presentar una propuesta "real" que dé respuesta a la "justa reivindicación de dignidad laboral y equiparación de retribuciones". Cabe recordar que los trabajadores, entre otras cuestiones, reclaman un aumento de sueldo acordado en el Tamib en abril de 2023.

APOYO DE ASOCIACIONES

La asociación de Familias con Discapacidad Intelectual de las Residencias Son Tugores y Son Llebre (Apadist) y la asociación Ningún Niño Sin Terapia / Autismo Mallorca han apoyado las reivindicaciones de los trabajadores.

Según ha trasladado CSIF, Apadist ha enviado un escrito a la Conselleria en el que traslada su "profunda preocupación" por la situación laboral y organizativa y manifiesta su apoyo a los trabajadores, resaltando su profesionalidad y compromiso.

Asimismo, la asociación reclama a la Conselleria que se garantice la cobertura adecuada de bajas y vacaciones, una mejora de las condiciones laborales y salariales, así como promover medidas de estabilización de la plantilla, entre otras medidas.

Desde la entidad Autismo Mallorca, por su parte, han mostrado su apoyo a los trabajadores, remarcando que es "fundamental" que las personas que trabajan en la atención a la dependencia "cuenten con una remuneración digna y unos derechos laborales acordes a la enorme responsabilidad y esfuerzo que implica su labor diaria".

"Pedimos a las administraciones competentes que escuchen sus demandas y busquen una solución justa y sostenible que ponga en valor su labor imprescindible", han reivindicado.