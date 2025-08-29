Los contratos públicos en Baleares deberán incluir un 10% de producto local y otro tanto de ecológico

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado que los contratos del sector público relativos a productos agrícolas o alimentarios deberán incluir un mínimo de un 10% de producto local y otro 10% de productos con certificación ecológica.

Lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha explicado que el objetivo es fomentar el consumo de estos dos tipos de productos.

También, ha añadido, que las contrataciones públicas respondan a criterios ambientales, de preservación del medio ambiente, de lucha contra el cambio climático, de reducción del consumo energético y de mejora de la eficiencia de la cadena alimentaria.

Costa ha recordado que el Consell de Govern ya acordó el 3 de enero de 2022 las directrices para la inclusión de cláusulas de carácter social, laboral y medioambiental en la contratación de la administración autonómica.

Entonces se fijó un porcentaje mínimo del 16% de alimentos de producción ecológica o de temporada, solo aplicable a los contratos de suministro.

Esta normativa, ha lamentado, "era de imposible cumplimiento, dado que los contratos públicos relativos a productos alimentarios son generalmente de servicios, no de suministro". Además, ha detallado, no diferenciaba entre producto local y de otros territorios.

Para garantizar la presencia de producto local y ecológico en las contrataciones de la administración regional, ha proseguido el portavoz, se incluyó dentro de la ley de simplificación administrativa una modificación de la ley agraria que especifica que todas las licitaciones de la administración relativas a productos alimentarios deben establecer un porcentaje mínimo de producto local y de producto ecológico.

Una vez realizado este cambio, el Consell de Govern ha establecido este viernes los porcentajes mínimos que regirán en todas las licitaciones del sector público autonómico, siendo de un 10% de producto local y un 10% de producto con certificación ecológica.

Además, se establecen medidas adicionales dentro de los procedimientos de contratación como la obligatoriedad de valorar con mayor puntuación las ofertas que incrementen los porcentajes mínimos de producto local y ecológico establecidos.

Por otro lado, y con el fin de garantizar el cumplimiento de dichos porcentajes, se establecen condiciones especiales de ejecución, control y verificación por los que las empresas adjudicatarias deberán presentar una memoria detallada sobre los productos agrícolas, alimentarios y ecológicos adquiridos, junto con las facturas que justifiquen el cumplimiento de los porcentajes establecidos.