Convivèxit activó 870 protocolos de acoso y 990 por riesgo autolítico durante el curso 2024-2025

Archivo - Varias niñas el primer día de inicio del curso escolar - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Los psicólogos en los centros educativos han atendido 5.851 casos individuales PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit) activó el pasado curso un total de 871 protocolos de acoso y ciberacoso, así como 993 procedimientos por riesgo autolítico, de los que tres de cada cuatro es alumnado femenino.

Así lo refleja la Memoria 2024-2025 que, según ha destacado la Conselleria de Educación y Universidades, confirma el refuerzo del sistema educativo en materia de prevención, detección y acompañamiento, así como el impacto directo que tiene la labor del equipo en el bienestar de toda la comunidad escolar.

La memoria refleja un incremento en la activación de los protocolos de prevención, detección e intervención del acoso y ciberacoso que, han subrayado, es el resultado de una mayor sensibilización y de la consolidación de los circuitos de detección.

En el caso del protocolo de acoso y ciberacoso, se han activado 871 procedimientos, de los cuales se han confirmado cerca de un 24 por ciento de los casos, lo que indica que los centros activan el protocolo de manera preventiva y que la mayoría de las situaciones se resuelven antes de llegar a un nivel grave.

Por islas, en Mallorca se han activado 671 protocolos, 142 en Eivissa, 54 en Menorca y tres en Formentera. Según la Conselleria, los datos muestran que la detección precoz y la cultura de vigilancia activa funcionan como mecanismos efectivos de protección.

En cuanto al protocolo de riesgo autolítico, la memoria recoge 993 activaciones, de las cuales 873 pertenecen a Mallorca, 74 a Ibiza, 33 a Menorca y diez a Formentera. Unos datos que, han apuntado, se enmarcan en un contexto de mayor visibilidad social de la salud mental en jóvenes.

La Conselleria ha impulsado una revisión profunda de este protocolo, que incorpora las Autolesiones No Suicidas (ANS), diferencia claramente los niveles de riesgo y refuerza la coordinación entre Convivèxit, Inspección Educativa y los servicios sanitarios.

En general, durante el pasado curso el trabajo desarrollado por Convivèxit se ha traducido en un volumen de intervenciones "sin precedentes".

El equipo ha atendido 5.000 asesoramientos e informaciones en línea, ha realizado 1.938 seguimientos de protocolos, ha llevado a cabo 44 asesoramientos presenciales en centros y se han coordinado 21 formaciones.

También ha realizado 18 acompañamientos en situaciones de duelo y ha enviado recursos específicos dirigidos a centros en situaciones de riesgo.

Los principales motivos de consulta han sido la gestión del duelo y la muerte en la escuela, la gestión y aplicación de los protocolos, el malestar emocional del alumnado o la gestión del aula, y las personas que suelen realizar las consultas son docentes, cargos directivos o familias, además del Departamento de Inspección Educativa.

PSICÓLOGOS EN LOS CENTROS

Educación ha destacado que la incorporación de la figura del psicólogo educativo en los centros se ha consolidado como una de las medidas "más transformadoras" del sistema educativo balear.

En este sentido, la memoria 2024-2025 de Convivèxit refleja que los profesionales han atendido 5.851 casos individuales, han realizado 1.486 intervenciones grupales y han gestionado 1.148 derivaciones o coordinaciones con servicios especializados.

Igualmente, un 76 por ciento de las personas atendidas reportan una mejora en su bienestar emocional y en su adaptación escolar.

El perfil mayoritario del alumnado atendido corresponde a jóvenes de 14 años que cursan 2º de ESO, un momento evolutivo clave en el que la presencia de este recurso dentro del centro educativo resulta decisiva, han subrayado.

En este sentido, la Conselleria ha puesto en valor que la iniciativa ha permitido avanzar hacia un modelo preventivo, cercano e integrado, capaz de dar respuesta a las necesidades reales de la juventud con una eficacia sin precedentes dentro del panorama estatal.

PROTOCOLO AULMANO TRANS Y VIOLENCIAS MACHISTAS

Por otro lado, el protocolo de acompañamiento al alumnado trans de Convivèxit mantiene la estabilidad registrada en cursos anteriores, con 40 casos. Por islas, 34 corresponden a Mallorca, cuatro e Eivissa, uno a Menorca y uno a Formentera.

También se han activado 105 protocolos de violencias machistas, con una mayoría de casos relacionados con relaciones entre adolescentes. En concreto, 84 casos han sido en Mallorca, 13 en Eivissa, siete en Menorca y uno en Formentera.

OTRAS ACTUACIONES

La memoria subraya el papel de Convivèxit como motor de formación y coordinación. Durante el curso, casi un millar de alumnos han participado en las Jornadas de Alumnado Mediador, y las redes de convivencia y coeducación han experimentado un crecimiento notable.

Las formaciones en prácticas restaurativas, educación emocional, tutoría entre iguales o prevención del estigma en salud mental han contribuido a reforzar las competencias de los centros y a generar una cultura educativa más saludable e inclusiva.

También han destacado la difusión a través del boletín NoticiÈxit, el canal de WhatsApp y las redes sociales, que ha permitido aumentar el alcance y la utilidad de los recursos de Convivèxit, facilitando el acceso a materiales actualizados y a buenas prácticas.

Para la Conselleria, la memoria de este año confirma que Baleares dispone de un sistema de prevención y acompañamiento eficiente. Así, el curso 2025-2026 incorporará nuevos retos, como el despliegue del II Plan de Coeducación, la publicación del nuevo protocolo de suicidio y ANS, la mejora de la presencia territorial y la creación de una Comisión de Convivencia.