Córdoba aclara que no piensa cesar a nadie aunque ha pedido dos dimisiones al perder la confianza en dos consellers

FORMENTERA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha aclarado que no tiene idea de cesar a nadie, aunque sí ha pedido la dimisión a dos consellers de Sa Unió al creer que "son las personas que realmente han provocado toda esta situación de manera deliberada" y sobre quienes ha dicho no tener confianza.

En declaraciones a los medios este lunes, Córdoba ha opinado que si hay una prueba de que haya hecho algo ilegal o ilícito, igual no sería tan complicado que saliera a la luz. "Pero es que van dos semanas", ha añadido.

Sobre el mensaje que transmitió hace días, el presidente ha reiterado que simplemente aseguró que se planteaba retirar su apoyo incondicional al Govern puesto que no puede ser que desde el PP se exija a Sa Unió, y a Córdoba como político independiente, que el voto siempre sea en el mismo sentido del PP.

"Lo siento, no estoy dispuesto", ha insistido, explicando que, aunque coincidan los intereses en el 99 por ciento de los casos entre PP y Formentera, él no puede mantener un apoyo incondicional. "No creo que sea lo que pide la gente de Formentera", ha sostenido.

En esta línea, ha recordado que hizo la manifestación "porque intentándolo de otra manera" no lo conseguía. "Al final uno hace la declaración porque, como político y como responsable, igual hay que informar de las cosas", ha reiterado.

También ha puntualizado que el conseller de Promoción Económica, en estas fechas, ya debería tener los presupuestos elaborados, que deben ser firmados por el presidente. Así, si dimite Córdoba, sí existiría un problema e igual no se aprobarían las cuentas, ha concluido.

Por otro lado, el presidente ha señalado que debe ir con cuidado porque le han amenazado con acciones legales y ha explicado que en la reunión con los grupos políticos ha presentado las pruebas físicas para demostrar a los consellers que las acusaciones lanzadas contra él son "falsas", algo evidente tras conocer dichas pruebas.

"No soy un chantajista, no soy un extorsionador, no he entrado en política por intereses personales, sino para ayudar, y he intentado hacer siempre lo que pensaba que era mejor para Formentera", ha afirmado.

Córdoba ha dicho también que creía que Sa Unió razonaría al ver las pruebas físicas, pero ha lamentado que siguen enrocados en su postura, extrañándole este comportamiento. Incluso, ha agradecido a la oposición su "calidad humana" por el respeto demostrado durante estas semanas en las que han aguardado una explicación.

"Me están pidiendo la dimisión por unas pruebas que no existen y se ve que aún las están buscando o fabricando", ha manifestado en relación a Sa Unió.

Córdoba también ha rechazado dimitir como diputado en el Parlament, aunque ha pedido que le cambien de sitio a través del Grupo Mixto en la junta de portavoces previa a la sesión de este martes.