Córdoba critica la "actitud hipócrita" de Sa Unió al rechazar su propuesta de que regrese Alcaraz al equipo de gobierno

FORMENTERA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha criticado la "actitud hipócrita" de los consellers de Sa Unió al rechazar su última propuesta por la que se volvería a admitir en el equipo de gobierno a José Manuel Alcaraz, "cuando éste era el único punto que querían tratar en las negociaciones de hace un par de semanas", ha afirmado.

Córdoba ha asegurado que "Ahora que accedo a su única pretensión por el bien de la gobernabilidad del Consell, la rechazan como todas mis propuestas anteriores. Esto lo único que hace es poner en evidencia que, desde Sa Unió, sólo se busca la parálisis de la institución", ha asegurado Córdoba en un comunicado.

Asimismo, ha indicado que la negativa de todos los grupos a participar en una Junta de Gobierno en la que estén los partidos políticos con representación responde únicamente a una voluntad de "bloquear la institución" y tratar de coaccionarle para que dimita de su cargo. "Algo que no voy a hacer porque aún no me han puesto sobre la mesa ningún motivo", ha insistido.

"El pueblo decidió que gobernara Sa Unió con mayoría absoluta y que PSOE y Gent per Formentera se quedaran en la oposición. Este es el mandato del pueblo y es lo que yo, como presidente, voy a mantener", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado que los consellers de Sa Unió y de la oposición le están haciendo una "pinza" para expulsarlo de la presidencia "y la ciudadanía se tiene que preguntar por qué a todos los grupos políticos les interesa echar al presidente elegido democráticamente".

En este sentido, ha calificado de "sorprendente" que tanto Sa Unió como la oposición encontraran un frente común contra él en el momento en que tocó el tema del pliego de condiciones de los quioscos de playa, lo que les llevó a votar conjuntamente que se adjudicaran a las opciones mejor valoradas "pese a los informes tanto internos como externos que lo desaconsejaban".

En cuanto a la posibilidad de que prospere la moción de censura planteada por Gent per Formentera junto a PSOE y Compromís, el presidente del Consell ha manifestado que, en caso de que los tres consellers de este partido salieran de Sa Unió para votar junto a los grupos de la oposición, pasarán a ser consellers no adscritos "por lo que no podrán ser consellers del equipo de gobierno".

"Yo he demostrado que sé ceder y ser flexible en una negociación", ha asegurado tras su última propuesta en la que aceptaba la vuelta de José Manuel Alcaraz, y "los consellers de Sa Unió han demostrado todo lo contrario".