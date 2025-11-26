Cort afirma que "en ningún momento" del encendido de luces de Navidad "hubo peligro" y no descarta una tercera ubicación

Espectáculo durante el encendido de las luces de Navidad de Palma. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha recalcado que "en ningún momento" del encendido de luces de Navidad en plaza de España "hubo peligro" y ha apuntado que, si este no ha sido el lugar "ideal", buscará una "tercera fórmula" para que "vaya aún más gente".

Esta ha sido la respuesta de la teniente de alcalde y portavoz de Cort, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que se le ha consultado por las críticas a la organización de este evento el pasado sábado, después de que el Consistorio decidiera no cerrar el tráfico por Avenidas.

Celeste ha aseverado que las medidas de seguridad "estaban garantizadas" y ha alegado que en el momento en que las personas invadieron la calzada, la Policía Local "actuó".

Asimismo, ha destacado que en la del año anterior, que se hizo en las plazas de Cort y de la Reina, la cantidad de gente que acudió fue superior a las previsiones, por lo que Bomberos de Palma y Policía Local plantearon un cambio de ubicación para "no acumular tanta gente en calles estrechas".

Por eso se optó por plaza de España, al ser un espacio "más abierto", pero este sábado se volvieron a superar las previsiones de asistencia "con creces".

"Para el año que viene se tendrá que plantear que aún podría venir más gente pero lo que quiere el Ayuntamiento es una Palma activa, feliz y con la gente en la calle para dinamizar el comercio local. Si para el año que viene hay que prever que la afluencia de gente será igual o mayor, se tiene que dar cobertura a toda esta gente con una garantía absoluta de seguridad", han alegado.

Acerca de si se podría hacer en otro día que no fuera fin de semana, ha sostenido que en la legislatura anterior ya se tuvo este debate y se llegó a la conclusión de que se organizara en sábado para que los niños no tuvieran colegio.

Por eso, ha señalado que la pretensión de la corporación municipal es que sea un evento participativo pero ha incidido en que tiene que ser un día para que "los niños estén en la calle".

Consultada por las plantas que se pisaron durante la celebración del encendido de luces, ha reconocido que estas cosas "pueden suceder" cuando hay tanta afluencia de personas pero ha avanzado que se replantará en el "menor tiempo posible" para que la plaza de España vuelva a su aspecto anterior.