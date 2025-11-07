Cort aplaza la 'Nit de les Ànimes' al próximo sábado ante el aviso por lluvias

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma ha aplazado la celebración de la 'Nit de les Ànimes' al próximo sábado, 15 de noviembre, ante el aviso amarillo por lluvias y tormentas.
La novena edición de la 'Nit de les Ànimes' estaba prevista para este sábado a partir de las 16.30 horas en el Parc de sa Riera de Palma. No obstante, el Ayuntamiento ha suspendido su celebración ante la previsión meteorológica.
Cabe recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas a partir de las 00.00 horas de este sábado y hasta las 23.59 horas del mismo día.