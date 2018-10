Cort aprobará este miércoles una convocatoria de ayudas de 772.000 euros para Son Gotleu, Camp Redó y Verge de Lluc

Publicado 17/07/2018 15:26:56 CET

El Ayuntamiento de Palma aprobará este miércoles una convocatoria de subvenciones para barrios vulnerables con un presupuesto de 772.353 euros que este año incorpora un nuevo barrio, Verge de Lluc, y mantiene Son Gotleu y Camp Redó.

En un comunicado, Cort ha informado de que una vez se publique en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), que se prevé que sea a finales de agosto, los interesados tendrán un plazo de 40 días para solicitar la ayuda.

El regidor de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, José Hila, ha destacado "la importancia" de la convocatoria y ha remarcado que "las subvenciones son una herramienta fundamental para ayudar a estas barriadas a mejorar sus viviendas, su casa y, también el barrio". Además, ha recordado que esta medida, iniciada en 2017, se ha llevado a cabo con el objetivo de "crear una política pública de vivienda".

Por otra parte, Hila ha destacado que han "cedido cinco solares para que el Govern pueda construir viviendas de protección oficial", así como que también han "iniciado un proyecto de vivienda digna dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) en los barrios de Cala Mayor y Sant Agustí".

Asimismo, ha añadido que la nueva convocatoria "se ha mejorado y se adapta a las nuevas necesidades y objetivos detectados". El presupuesto de las subvenciones se repartirá de forma diferente según los barrios. Así, Son Gotleu y Verge de Lluc podrán optar hasta el 30 por ciento del crédito, lo que supone 231.000 euros, y Camp Redó podrá optar hasta el 40 por ciento, que supondrá unos 309.000 euros.

Hila ha explicado que otra novedad "importante" es que si una partida no se agota en un barrio y en otro no basta, se podrá redistribuir. En este sentido ha dicho que es una de las "mejores" novedades que han "introducido en esta nueva convocatoria para que no se pierda ni un solo euro de las ayudas".

También se introducirá una nueva línea de actuaciones subvencionables que permitirá adecuar las zonas privadas de uso público entre bloques "para asegurar la integridad de los peatones". Así, dentro de este ámbito se podrán subvencionar las reparaciones de las aceras y la calzada, la poda de árboles en mal estado o la reparación, modificación o la colocación de alumbrado. En este caso, se subvencionará el 100 por cien de la actuación que se lleve a cabo. La cuantía máxima será de 25.000 euros por cada zona entre edificios.

Además, otra novedad es que cada barrio dispondrá de un punto de información en el que, un día a la semana, el personal del Patronat Riba informará y ayudará a las personas que estén interesadas en presentarse a las subvenciones. De este modo, Hila afirma que "se podrán resolver dudas y animar a que se presenten".

INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

Desde Cort han informado de que la línea del año pasado que permite hacer obras en edificios que tengan una orden de ejecución abierta por disciplina urbanística o que no han pasado el Informe de Evaluación de Edificios (IEE, antigua ITE) se mantendrá abierta este año.

Ésta también permitirá la rehabilitación de elementos que afecten a la seguridad de los edificios, como son las obras de impermeabilización de las azoteas, porteros automáticos, puertas de entrada, conducciones de fecales, escaleras interiores y fachadas. En este caso, se podrán subvencionar el 90 por ciento de las obras y la cuantía máxima será de 35.000 euros.

Hila también ha recordado que la convocatoria de 2017 se resolvió con 24 ayudas, de forma que en el Camp Redó se concedieron 15 subvenciones por 168.720 euros y en Son Gotleu se concedieron

9 ayudas por un importe de 233.000 euros.

GERENCIA DE URBANISMO

Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes dos expedientes de Disciplina Urbanística. Así, se ha aprobado que los propietarios retiren el rótulo luminoso que se instaló en la chimenea de la antigua fábrica Vilma y que anunciaba la empresa de juego Mega Fun Games, ya que no habían solicitado una licencia, y en este sentido se abrirá un expediente sancionador.

Además, se ha solicitado al propietario de un solar en la zona de Son Oliver "que restituya la realidad física alterada" y se vuelva a su "estado inicial". La Conselleria de Medio Ambiente ha informado de que en el solar se hicieron movimientos de tierra y vertidos procedentes de la excavación de las obras del Carrefour del Coll d'en Rabassa. Los vertidos afectan prácticamente a la totalidad de la parcela, que tiene una superficie de 76.799 metros cuadrados. En este caso también se abrirá un expediente sancionador.