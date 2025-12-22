Cort aprueba definitivamente los presupuestos para 2026 con los votos de PP y Vox - EUROPA PRESS

PALMA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado definitivamente, este lunes, en un pleno extraordinario, los presupuestos municipales para 2026, con los votos a favor de PP y Vox, y el rechazo de la oposición.

La regidora de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha defendido los presupuestos municipales para 2026, que, según ha argumentado, "vienen a consolidar un proyecto político iniciado en 2024 para la transformación de la ciudad y así dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la ciudadanía y al acuerdo programático firmado con Vox al inicio del mandato".

En palabras de Celeste, se trata de unos presupuestos "realistas, equilibrados y responsables", que "garantizan la estabilidad económica de Cort" y "continúan el camino de la disminución de la presión fiscal, aligerando la carga sobre familias, autónomos y empresas". Todo, "a la vez que se apuesta por la mejora de la calidad de los servicios públicos, con el presupuesto más grandes en recursos humanos de la historia del Ayuntamiento, 215 millones de euros".

Además, ha continuado Celeste, "durante 2026 se llevará a cabo una valoración de todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Palma, un proceso que ya está contratado, y que ha de dar respuesta a las numerosas reivindicaciones de los trabajadores municipales para avanzar en la revisión y mejora de sus condiciones laborales".

Por otro lado, "en el ámbito de la acción social, estos presupuestos refuerzan la protección de las personas más vulnerables". En concreto, "el presupuesto destinado a la atención integral a mujeres victimas de violencia de género, aumenta más de un 30 por ciento, y el programa de su acogida se incrementa en más de un 60 por ciento, a la vez que se mantienen todos los demás servicios sociales, que siguen siendo prioridad para este equipo de gobierno".

En lo que respecta a la gente mayor, Celeste ha defendido que el Ayuntamiento "sigue apostando por la promoción de la vida activa y más saludable.

De otro lado, "se apoya de manera decidida a autónomos, comercio de proximidad y mercados municipales, fomentando así la actividad económica local y la creación de empleo de calidad".

En materia de vivienda, "por primera vez en Palma se presupuestan 4,5 millones de euros para el fomento de la vivienda social, para dar respuesta a una crisis de emergencia habitacional que reclama dejar de lado los discursos vacíos de contenido, a los que algunos nos tienen muy acostumbrados, y pasar a los hechos".

Asimismo, "el transporte público será gratuito por tercer año consecutivo, mientras se continúa trabajando en la mejora de la calidad del servicio". De este modo, "se recuperan líneas que fueron eliminadas en 2019 por el anterior equipo de gobierno, como la L20, que ya es una realidad hoy, y la renovación progresiva de la flota, para que sea totalmente eléctrica y libre de emisiones".

De igual forma, ha apuntado Celeste, "se continuará reforzando la seguridad ciudadana, con la incorporación de 50 policías más y 12 bomberos". Además, ha añadido, "se ha presupuestado una inversión para llevar a cabo las mejoras reclamadas por el cuerpo de bomberos en el parque de bomberos Magdalena Rigo, que este año 2025 se ha logrado que sea ya 100 por ciento municipal".

Finalmente, ha destacado que "se dará un fuerte impulso al programa 'Palma a Punt', coordinado por las áreas de Infraestructuras y Medio Ambiente, para continuar la lucha contra los grafitis y garantizar la limpieza, renovación y mantenimiento de los espacios públicos". También, ha añadido Celeste, "se consolida la apuesta por hacer de Palma una ciudad cultural, avanzando en el objetivo de que Palma sea Capital Europea de la Cultura en 2031". Y, por lo que respecta al deporte, ha precisado que "este presupuesto permitirá poner en marcha actuaciones muy importantes y largamente esperadas, como la pista de atletismo, un nuevo pabellón en el Luis Sitjar o la reforma de los vestuarios de los campos de toda la ciudad".

En definitiva, ha concluido, "se aprueban unos presupuestos que cumplen con la palabra dada, y que dan continuidad a un proyecto de ciudad coherente, y para todos, y que miran al futuro de Palma con ambición y con sentido de ciudad".