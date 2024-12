Cort aprueba el expediente de contratación de las obras de reforma de la plaza de Ses Meravelles

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles el expediente de contratación y dispuesto la apertura del procedimiento de adjudicación del contrato de obras del proyecto de reforma y renaturalización de la plaza de Ses Meravelles, en Playa de Palma.

El presupuesto base de licitación es de 1,9 millones de euros y está íntegramente financiado con fondos procedentes del Plan Anual del Impulso del Turismo Sostenible.

El plazo de ejecución del contrato se ha fijado en diez meses. La necesidad de la reforma de esta plaza viene justificada por varios motivos. Por un lado, en todos los senderos del parque y en el asfaltado de la calle Maravillas el pavimento está envejecido y presenta fracturas. Además, se debe intervenir también la zona del parque para adecuarlo a la actual normativa vigente de accesibilidad.

Igualmente, la fuente de agua requiere la reformada, es necesario dar permeabilidad al parque, se requiere una ampliación y mejora de la zona de juegos, y es también necesario mejorar la integración paisajística y el acondicionamiento medioambiental.

DETALLES DE LAS OBRAS A REALIZAR

La nueva propuesta de diseño para el parque, consiste, en líneas generales, en mantener sus accesos exteriores y jardineras perimetrales, y en su configuración interior ejecutar un parque donde no existan diferencias de nivel de cota. Para ello se eliminarán los muros, realizando los desmontes y terraplenes necesarios, evitando escaleras y grandes pendientes.

También se renovará todo el pavimento interior y exterior del parque, incluyendo el asfaltado del tramo de la calle Maravillas entre calle Llaüt y la primera línea de playa.

De esta forma, el parque tendrá cuatro accesos principales (C/ Llaüt, C/ Maravillas, C/ Villagarcia de Arosa y C/ de s'Arenal) y dos accesos secundarios a través de los parterres existentes ejecutados mediante suelo estabilizado.

También las actuaciones incluyen las reparaciones puntuales necesarias que se indiquen en el boulevard del camino de las Maravillas, calle Llaüt y la calle San Ramón Nonato. Por último, en la acera exterior al parque de calle de las Maravillas se proyectará un nuevo pavimento, que ayudará a disminuir la altura del bordillo, hasta ahora muy elevada.

Respecto a las plantaciones, se dotará el parque de nuevo arbolado y arbustivas que irán acompañadas de una nueva red de riego. Además, contará también con nuevos juegos infantiles, juegos biosaludables y una nueva pérgola.

En cuanto a la fuente de agua, se reformará por completo. En detalle, se eliminará su jardinera y muro perimetral y se ejecutará la fuente mediante un pavimento pisable con nuevos chorros de agua a la misma cota que el pavimento, a modo de zona de juegos.