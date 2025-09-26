Cort apuesta por la producción local en la nueva temporada de los teatros municipales

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet y participantes de la temporada de los teatros municpales de Palma - EUROPA PRESS

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha presentado la nueva temporada de los teatros municipales de Palma, en la que, según ha indicado, se hace una apuesta clara por la producción local.

Según ha informado Bonet en rueda de prensa este viernes, la temporada dará inicio teniendo soldout en el 85% de los espectáculos. Además, ha adelantado que la nueva temporada es "ambiciosa, diversa y comprometida con la producción local".

Bonet ha remarcado que se trata de una programación que "pone en el centro" la calidad artística. Así, ha destacado 'Au', 'Había una vez', 'Florencio' y 'La génesis de Laura', que se estrenará primero en Menorca para dar después el salto al teatro de Mallorca. Entre todas estas obras, el regidor de Cultura ha recordado que destaca el ámbito local.

En el terreno musical ha puesto énfasis en obras como 'Autónomos el musical' y 'Rudolf el musical' sin dejar atrás la mención de la danza con obras como 'Orgia' de Miquel Barcelona y 'Traspassant el Marc'.

El regidor ha señalado también que el humor tiene un espacio en la programación con obras como 'Forastero infiltrado', con casi todas las entradas vendidas.

Durante la presentación Bonet, ha celebrado el nacimiento de nuevas compañías y proyectos que arrancan en los teatros municipales, a los que se ha deseado "toda la suerte".

También ha anunciado las cifras del año pasado, con unos resultados muy positivos. Se celebraron 407 espectáculos, con más de 55.000 espectadores que generaron más de 360.000 euros. En comparación con la anterior legislatura, ha remarcado un aumento de un 15% en el número de espectáculos, del 82% en el público y que la recaudación respecto al año pasado se ha triplicado.

En cuanto a infraestructuras, el regidor ha recordado que el teatro Catalina Valls, cerrado en 2022 por problemas en el sistema de incendios, está siendo completamente rehabilitado. Bonet ha añadido que "no se puede abrir un teatro sin cumplir la normativa actual, tanto en accesibilidad como en materiales, y ha comunicado que se espera que las obras comiencen a lo largo de 2026.