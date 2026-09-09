Cort cerrará el Paseo Sagrera y los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver

Archivo - Una mujer pasea por el centro de Palma con un paraguas, vista a través de un cristal con gotas de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha informado, ante la alerta naranja decretada, del cierre de los parques de la Ribera y Can Terrers desde las 10.00 horas de este miércoles y ha anunciado que también cerrará el Paseo Sagrera y el parque de Bellver a partir de las 15.00 horas.

El Consistorio ha señalado también que el programa Patis Oberts quedará suspendido a partir de las 16.00 horas.